Konakovićeva stranka u velikim problemima: Jedan od najvažnijih ljudi u SBK podnio ostavku

Predsjednik Općinskog povjereništva NiP-a Donji Vakuf, Husmir Smajić, donio je odluku o podnošenju ostavke, zbog dugotrajnog izostanka komunikacije sa kantonalnim vrhom stranke, na čelu sa Senadom Mašetićem.

Prema informacijama portala Bugojno Danas, Narod i Pravda (NiP) u Srednjobosanskom kantonu (SBK) suočava se s ozbiljnim unutrašnjim problemima.

Iz bliskih izvora ovaj portal saznaje da je Smajić već duže vrijeme marginaliziran u odlučivanju unutar stranke, a situacija je eskalirala nakon lokalnih izbora 2024. godine.

Podsjetimo, Smajić je bio jedan od osnivača NiP-a u SBK i prvi predsjednik povjereništva u Donjem Vakufu, kroz čije rukovođenje stranka je ostvarila značajne lokalne rezultate i kontinuitet u radu.

Njegov odlazak, prema izvorima, dodatno naglašava krizu u NiP-u SBK, gdje se sve više pojavljuju problemi u vođenju, komunikaciji i održavanju discipline među općinskim organizacijama.

NiP je parlamentarna stranka u OV Donji Vakuf od 2020. godine, osvojili su mandat 2020. i 2024, a od 2022. imaju i kantonalnu zastupnicu u skupštini SBK.

2020. godine Narod i Pravda je bila treći kanton po broju glasova. Tada su dobili 11 vijećnika u SBK, dok su naredne lokalne izbore 2024. godine izborili svega 5 vijećnika u SBK. Analitičari upozoravaju da ovakve turbulencije mogu imati dalekosežne posljedice po stabilnost stranke u kantonu, a odlazak Smajića može biti samo početak niza promjena unutar NiP-a.

Organizacija u Travniku je više puta mijenjala predsjednike, u Bugojnu su predsjednici smjenjivani, kantonalni predsjednik Haris Kaniža podnio je ostavku u januaru 2024. godine te je imenovan novi kantonalni predsjednik Senad Mašetić, dugogodišnji predsjednik SDA Gornji Vakuf.