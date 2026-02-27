Islamabad objavio "otvoreni rat", talibani napali granicu: Zašto su Pakistan i Afganistan ponovo u sukobu?

Afganistan i Pakistan ponovo su u oružanom sukobu, a duž teško pristupačne i planinske granice razmjenjuje se vatra. Ministar odbrane Pakistana poručio je da je njegovoj zemlji "ponestalo strpljenja" te proglasio "otvoreni rat" protiv susjednog Afganistana, kojim upravljaju talibani.

Riječ je o najnovijoj eskalaciji dugotrajnog konflikta između snažno opremljene i nuklearno naoružane pakistanske vojske i talibanskih boraca iz Afganistana, koji iza sebe imaju decenije ratnog iskustva, uključujući i pobjedu nad američkim i NATO snagama 2021. godine nakon višegodišnje pobune, piše CNN.

Kako je započeo novi talas nasilja?

Kasno sinoć talibanske snage iz Afganistana pokrenule su napade na pakistanske položaje duž porozne i sporne granice duge oko 2.600 kilometara, koja prolazi kroz planinske lance i pustinjske predjele. Kabul tvrdi da su napadi uslijedili kao odgovor na prošlosedmično pakistansko bombardovanje.

Pakistanske vlasti navode da su tada gađani militantni kampovi u Afganistanu te da je ubijeno najmanje 18 osoba.

Pakistan je tokom noći odgovorio pokretanjem "Operacije pravednog gnjeva". Zračni udari pogodili su Kabul, jugoistočnu pokrajinu Paktiju, kao i Kandahar, koji važi za uporište talibana i gdje se, prema procjenama, nalazi njihov vođa Hibatulah Akunzada (Hibatullah Akhundzada).

Iz Islamabada je saopćeno da su mete bili odbrambeni objekti afganistanskih talibana, što predstavlja ozbiljno pooštravanje dosadašnje politike odmazde.

Stanovnica Kabula opisala je trenutak kada je snažna detonacija probudila njenu porodicu.

- Bila sam prestravljena - rekla je žena čije ime nije objavljeno iz sigurnosnih razloga.

- Zatim smo čuli pucnjavu. Kada smo pogledali kroz prozor stana, vidjeli smo plamen nalik mecima kako se diže u nebo - kazala je, dodajući da nije mogla zaspati te da je i u pet sati ujutro bila budna, strahujući od daljnjih napada.

- Od prve eksplozije svjetla su upaljena u većini kuća i stanova oko nas. Sigurna sam da svaki stanovnik Kabula sjedi u strahu da će ga pogoditi bomba - navela je.

Dvije strane iznijele su oprečne podatke o broju žrtava. Pakistan tvrdi da je ubio 133 talibanska borca, dok Afganistan navodi da je poginulo osam njegovih vojnika. Te tvrdnje nije moguće nezavisno potvrditi zbog nepristupačnosti područja sukoba.

U pakistanskom okrugu Badžaur, na sjeverozapadu zemlje, minobacačka granata koju su, prema tvrdnjama vlasti, ispalili talibani pala je na jednu kuću i ranila pet osoba, uključujući dvoje djece i jednu ženu, izjavio je policijski zvaničnik Fazal Akbar.

Složena prošlost odnosa

Uprkos snažnim ekonomskim i kulturnim vezama, Pakistan i Afganistan imaju dugu i komplikovanu historiju odnosa. U oktobru prošle godine vodili su najsmrtonosnije sukobe u posljednjih nekoliko godina, nakon čega je uspostavljeno krhko primirje.

Nakon što su NATO snage 2001. godine svrgnule talibane zbog pružanja utočišta počiniocima napada 11. septembra, Pakistan je postao jedan od ključnih pokrovitelja tog pokreta. Talibanski borci pronašli su utočište u Pakistanu i odatle nastavili pobunu protiv vlade u Kabulu koju su podržavale Sjedinjene Američke Države.

Međutim, nakon povlačenja američkih snaga i povratka talibana na vlast 2021. godine, Pakistan se suočio s porastom islamističkog nasilja. Islamabad za veliki dio tih napada optužuje pakistanske talibane, tvrdeći da im Kabul pruža utočište, što afganistanski talibani odbacuju.

Prema podacima koje je pakistanska vojska dostavila CNN-u, tokom 2025. godine u militantnim napadima širom zemlje ubijeno je više od 1.200 ljudi, među kojima su vojnici i civili, što je dvostruko više nego 2021. godine.

Pakistanski ministar odbrane Khavadža Asif (Khawaja Asif) još u novembru je izjavio da mnogi zvaničnici afganistanskih talibana i dalje posjeduju imovinu i imaju porodice u Pakistanu.

Asif je jutros na društvenim mrežama optužio Afganistan da okuplja "sve teroriste svijeta" i "izvozi terorizam", dok sopstvenom narodu uskraćuje ljudska prava.

"Ponestalo nam je strpljenja. Sada je između nas i vas otvoreni rat", poručio je.

Neravnomjeran vojni odnos

Prema podacima Međunarodnog instituta za strateške studije u publikaciji "Military Balance 2025", vojna razlika između dvije zemlje je izrazita.

Pakistanska vojska predstavlja najmoćniju instituciju u državi i raspolaže naprednim kopnenim, zračnim i pomorskim snagama. Ima oko 660.000 aktivnih vojnika, uz dodatnih gotovo 300.000 pripadnika paravojnih i vojno-policijskih jedinica.

U arsenalu se nalaze američki borbeni avioni F-16, francuski Mirage te JF-17, koji se proizvode u saradnji s Kinom.

Afganistan, s druge strane, ima talibansku strukturu s manje od 200.000 pripadnika. Ne posjeduje funkcionalno ratno zrakoplovstvo, već se oslanja na nekoliko zastarjelih sovjetskih helikoptera, transportnih aviona i bespilotnih letjelica.

Iako nemaju teško naoružanje kakvim raspolaže Pakistan, talibani imaju bogato iskustvo u gerilskom ratovanju, oblikovano decenijama asimetričnih sukoba.

Može li doći do šireg rata?

Raniji talasi nasilja smirivali su se nakon nekoliko dana borbi, često uz posredovanje država poput Saudijske Arabije i Turske.

Analitičari upozoravaju da bi nova eskalacija mogla dodatno destabilizovati regiju.

- Pakistan je jasno stavio do znanja da će ponovo djelovati ako afganistanski talibani ne preduzmu mjere protiv vođa i pripadnika pakistanskih talibana na afganistanskoj teritoriji - izjavila je Samina Ahmed (Samina Ahmed) iz organizacije Crisis Group.

- Islamabad i Kabul trebalo bi hitno da nastave pregovore, uz posredovanje pouzdanih partnera poput Turske, Katara i Saudijske Arabije - smatra Ahmed.