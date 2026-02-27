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JEDNA OSOBA POGINULA

Uznemirujuće / Pojavio se snimak tramvajske nesreće u Milanu

U Milanu je danas došlo do teške nesreće kada je tramvaj iskočio iz šina i udario u obližnju zgradu

Nesreća u Milanu. Platforma X

M. Až.

27.2.2026

U Milanu je danas došlo do teške nesreće kada je tramvaj iskočio iz šina i udario u obližnju zgradu, a na društvenoj mreži X ubrzo se pojavio snimak nesreće.

Snimak je zabilježen kamerom na instrument tabli automobila koji se nalazio u blizini mjesta nesreće.

Prema izvještajima italijanskih medija, u nesreći je jedna osoba izgubila život, dok je više desetina ljudi povrijeđeno.

Preliminarni podaci ukazuju da je poginula najvjerovatnije prolaznik, dok su povrijeđeni bili putnici u tramvaju.

Do nesreće je, prema lokalnim medijima, došlo u 16 sati u ulici Viale Vittorio Veneto.

Mediji navode da se radi o najnovijem tramvaju, 9. generacije, te da se tek treba utvrditi uzrok ove tragične nesreće.

# NESREĆA
# TRAMVAJ
# ITALIJA
# MILANO
# TRAMVAJSKA NESREĆA
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