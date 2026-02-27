Teška tramvajska nesreća u Milanu: Jedna osoba poginula, 39 povrijeđeno

Jedna osoba je smrtno stradala, a najmanje 39 je povrijeđeno kada je danas tramvaj iskočio iz šina u Milano i potom udario u zgradu. Na terenu su vatrogasci, hitna pomoć i policija.

U trenutku nesreće tramvaj je bio pun putnika koji su od siline udara popadali po vozilu. Poginula osoba pronađena je ispod tramvaja, pa se pretpostavlja da je riječ o prolazniku koji se nalazio u ulici Viale Vittorio Veneto.

Prema navodima italijanskih medija, milanski tužilac Marselo Viola uputio se na mjesto nesreće, a u narednim satima očekuje se pokretanje istrage zbog sumnje na ubistvo iz nehata i nanošenje tjelesnih povreda. Na mjestu događaja nalazi se i gradonačelnik Đuzepe Sala.

Tramvaj linije 9 saobraćao je ulicom Viale Vittorio Veneto iz pravca Piazza della Repubblica prema Piazza Oberdan. Oko 16 sati, na raskrsnici s ulicom Via Lazzaretto, gdje skretnica omogućava i skretanje ulijevo, vozilo je, iako je trebalo nastaviti pravo, iznenada skrenulo. Prema pisanju lista Corriere della Sera, tramvaj je išao prevelikom brzinom, iskočio iz šina, udario u zgradu na uglu, oborio semafor i razbio izlog obližnjeg restorana.