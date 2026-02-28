Rusija oštro osudila napade u Iranu: SAD i Izrael okarakterisani kao agresori i "upustili su se u rizičnu avanturu"

U poruci koja je objavljena na zvaničnoj stranici Ministarstva vanjskih poslova Rusije navodi se kako je napad Izraela na Iran zapravo nepromišljen potez.

- Ujutro 28. februara, američke i izraelske snage su pokrenule zračne napade na iransku teritoriju. Obim i priroda vojnih, političkih i propagandnih priprema koje su prethodile ovom nepromišljenom potezu, uključujući raspoređivanje velikih američkih vojnih snaga u regiji, ne ostavljaju sumnju da se radilo o unaprijed planiranom i ničim izazvanom činu oružane agresije protiv suverene i nezavisne države članice UN-a, kršeći temeljne principe i norme međunarodnog prava - saopćeno je iz Moskve.

Napadi dok traju pregovori

Ističu kako je posebno zabrinjavajuće da se napadi izvode dok traju pregovori.

- Također je za osudu što se napadi ponovo izvode pod krinkom obnovljenog pregovaračkog procesa, navodno osmišljenog da osigura dugoročnu normalizaciju situacije oko Islamske Republike, i uprkos signalima prenesenim ruskoj strani da Izraelci nemaju interesa za vojni sukob s Irancima. Međunarodna zajednica, uključujući rukovodstvo UN-a i IAEA, mora odmah dati objektivnu i beskompromisnu procjenu ovih neodgovornih postupaka usmjerenih na podrivanje mira, stabilnosti i sigurnosti na Bliskom istoku - ističu.

Vašington (Washington) i Tel Aviv su jasno naveli kao agresore.

- Vašington i Tel Aviv su se ponovo upustili u opasnu avanturu koja brzo približava regiju humanitarnoj, ekonomskoj i, vrlo moguće, radiološkoj katastrofi. Namjere agresora su jasne i sasvim otvoreno su izrečene: uništiti ustavni poredak i eliminirati vodstvo nepoželjne države koja je odbila pokoriti se diktatu sile i hegemonije. Odgovornost za negativne posljedice ove krize koju je izazvao čovjek, uključujući nepredvidivu lančanu reakciju i spiralu nasilja, u potpunosti leži na njima - pojašnjavaju.

Motivi SAD-a i Izraela

Ističu i to kako motivi SAD-a i Izraela nemaju veze s nuklearnim naoružanjem.

- Teške posljedice ovih nepromišljenih koraka za globalni režim neširenja nuklearnog oružja, čiji je temelj NPT, otvoreno se ignorišu. U međuvremenu, američko-izraelski tandem se krije iza navodne brige da spriječi Irance da dođu do nuklearnog oružja. Bombardovanje nuklearnih objekata pod zaštitom IAEA je neprihvatljivo. U stvarnosti, motivi Vašingtona i Tel Aviva nemaju nikakve veze s režimom neširenja nuklearnog oružja. Oni ne mogu, a da ne shvate, da guranjem Bliskog istoka u ponor nekontrolisane eskalacije, zapravo podstiču zemlje širom svijeta, posebno u regiji, da steknu sve sofisticiranije kapacitete protiv novih prijetnji - poručuju.