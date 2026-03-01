Iran transformiše vjerske misije u "sjedišta otpora"

Vjerska organizacija misija Islamske Republike Iran jutros je objavila da je svoje vjerske misije transformisala u “sjedišta otpora u susjedstvu u ratnim uslovima”.

Organizacija je navela da će ove misije služiti za sprečavanje formiranja destruktivnih narativa.

Sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, Ali Larijani, poručio je:

- Administrativne snage trebaju znati da je danas vrijeme za služenje narodu.

Istog dana, šiitski klerik u Iraku, Ali Sistani, izrazio je saučešće povodom smrti vrhovnog vođe Ali Hamneia (Khamenei), ali nije izdao posebnu fetvu ili presudu o ovom pitanju.