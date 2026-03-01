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DOK TRAJU SUKOBI

Iran transformiše vjerske misije u "sjedišta otpora"

Izrazio saučešće povodom smrti vrhovnog vođe Ali Hamneia

Ali Sistani, šiitski klerik. Platforma X

B. S.

1.3.2026

Vjerska organizacija misija Islamske Republike Iran jutros je objavila da je svoje vjerske misije transformisala u “sjedišta otpora u susjedstvu u ratnim uslovima”. 

Organizacija je navela da će ove misije služiti za sprečavanje formiranja destruktivnih narativa.

Sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost, Ali Larijani, poručio je:

 - Administrativne snage trebaju znati da je danas vrijeme za služenje narodu.

Istog dana, šiitski klerik u Iraku, Ali Sistani, izrazio je saučešće povodom smrti vrhovnog vođe Ali Hamneia (Khamenei), ali nije izdao posebnu fetvu ili presudu o ovom pitanju.

# SUKOB
# IRAN
# ALI LARIJANI
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