Arapske zemlje Zaljeva održale hitan sastanak: Napade Irana nazvali podmuklim, najavili da je moguć i odgovor

Vijeće za saradnju zemalja u Zaljevu (GCC – Gulf Cooperation Council) održalo je hitan sastanak ministara, nakon kojeg je izdalo saopćenje u kojem osuđuje napade Irana na arapske države.
Sastankom je predsjedavao ministar vanjskih poslova Bahreina Abdullatif bin Rashid Al Zayani (Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministar vanjskih poslova Bahrein), a pored njega prisutni su bili predstavnici Omana, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta.
- Ministarsko vijeće je razmotrilo opsežnu štetu nastalu usljed podmuklih napada Irana na ove zemlje, usmjerenih na civilne objekte, servisne lokacije i stambena područja, što je uzrokovalo značajnu materijalnu štetu, ugrozilo sigurnost i živote građana i stanovnika te širilo strah među populacijom. Vijeće je također razgovaralo o mjerama i koracima potrebnim za koordinaciju napora usmjerenih na vraćanje sigurnosti, stabilnosti i postizanje mira u regiji - navodi se u saopćenju.
Vijeće je potvrdilo da napadi predstavljaju ozbiljno kršenje suvereniteta ovih država, principa dobrosusjedstva te međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija (United Nations Charter), bez obzira na bilo kakva opravdanja ili izgovore. Ciljanje civila i civilnih objekata označeno je kao teško kršenje pravila međunarodnog humanitarnog prava.
- Vijeće je također izrazilo punu solidarnost zemalja GCC-a i njihov jedinstveni stav protiv ovih napada, naglašavajući da je sigurnost država članica GCC-a nedjeljiva i da svaki napad na jednu državu članicu predstavlja direktan napad na sve članice, u skladu s Povelјom GCC-a i Sporazumom o zajedničkoj odbrani. Vijeće je potvrdilo pravo zemalja GCC-a da odgovore, u skladu s članom 51. Povelje Ujedinjenih nacija, koji garantuje pravo na samoodbranu, individualno ili kolektivno, te da poduzmu sve potrebne mjere za zaštitu suvereniteta, sigurnosti i stabilnosti - navedeno je.
Vijeće je pohvalilo efikasnost i spremnost oružanih snaga i sistema protivvazdušne odbrane država članica, koje su uspješno presrele napade raketama i dronovima, pokazujući visok nivo profesionalizma i doprinoseći neutralizaciji prijetnje, ublažavanju njenog uticaja te zaštiti života, objekata i vitalne imovine.
- Ministarsko vijeće je naglasilo neophodnost trenutnog prekida napada kako bi se obnovila sigurnost, mir i stabilnost u regiji. Posebno je istaknuto očuvanje zračne i pomorske sigurnosti, zaštita regionalnih plovnih puteva, osiguranje integriteta lanaca snabdijevanja i garantovanje stabilnosti globalnih energetskih tržišta. Vijeće je potvrdilo da stabilnost Arapskog zaljeva nije samo regionalni problem, već temeljni stup globalne ekonomske stabilnosti i sigurnosti pomorske plovidbe - zaključeno je u saopćenju.