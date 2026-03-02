Arapske zemlje Zaljeva održale hitan sastanak: Napade Irana nazvali podmuklim, najavili da je moguć i odgovor

Vijeće za saradnju zemalja u Zaljevu (GCC – Gulf Cooperation Council) održalo je hitan sastanak ministara, nakon kojeg je izdalo saopćenje u kojem osuđuje napade Irana na arapske države.

Sastankom je predsjedavao ministar vanjskih poslova Bahreina Abdullatif bin Rashid Al Zayani (Abdullatif bin Rashid Al Zayani, ministar vanjskih poslova Bahrein), a pored njega prisutni su bili predstavnici Omana, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Kuvajta.

- Ministarsko vijeće je razmotrilo opsežnu štetu nastalu usljed podmuklih napada Irana na ove zemlje, usmjerenih na civilne objekte, servisne lokacije i stambena područja, što je uzrokovalo značajnu materijalnu štetu, ugrozilo sigurnost i živote građana i stanovnika te širilo strah među populacijom. Vijeće je također razgovaralo o mjerama i koracima potrebnim za koordinaciju napora usmjerenih na vraćanje sigurnosti, stabilnosti i postizanje mira u regiji - navodi se u saopćenju.

Vijeće je potvrdilo da napadi predstavljaju ozbiljno kršenje suvereniteta ovih država, principa dobrosusjedstva te međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija (United Nations Charter), bez obzira na bilo kakva opravdanja ili izgovore. Ciljanje civila i civilnih objekata označeno je kao teško kršenje pravila međunarodnog humanitarnog prava.