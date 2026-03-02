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BLISKI ISTOK

Izrael pokrenuo nove zračne napade na Iran

Iz Izraela je rečeno da napadaju lokacije povezane sa libanskim šiitskim Hezbollahom

Izrael pokrenuo nove zračne napade na Iran. Društvena mreža X

FENA

2.3.2026

Izrael je pokrenuo nove zračne napade na Iran i proširio svoj napad uključujući i udare na militante Hezbollaha u Libanu, dok je Teheran saopćio da je lansirao novi val raketa koje su "otvorile velika vrata vatre" prema Izraelu.

Izrael je rekao da napada lokacije povezane s libanskim šiitskim Hezbollahom, jednim od glavnih saveznika Teherana na Bliskom istoku, nakon što je Hezbollah saopćio da je lansirao rakete i dronove prema Izraelu u znak odmazde za ubistvo vrhovnog vođe Irana Alija Khameneija, prenosi Reuters.

Libanska državna novinska agencija NNA navela je da je 31 osoba poginula, a 149 ranjeno u napadima, za koje Izrael tvrdi da su ciljali južna predgrađa Bejruta pod kontrolom Hezbollaha. Izrael je također rekao da je gađao visoke zvaničnike Hezbollaha.

Izrael je pokrenuo i dodatne napade na Iran. Eksplozije su se čule u različitim dijelovima Teherana, a udar na grad Sanandaj u zapadnoj provinciji Kurdistan usmrtio je najmanje tri osobe, prema navodima državnih medija.

Nedugo nakon 7 sati oglasile su se sirene za zračni napad širom Izraela, uključujući Tel Aviv i Jerusalem, upozoravajući na novi iranski napad. Iranski državni mediji naveli su da se rakete lansiraju iz centralnih dijelova Irana prema "neprijateljskim lokacijama".

Iranska Revolucionarna garda u saopćenju je rekla da je val raketa ciljao vladin kompleks u Tel Avivu, kao i vojne i sigurnosne centre u Haifi i područjima Istočnog Jerusalima, dodajući da će se ti napadi proširiti i da sirene u Izraelu "nikada neće prestati".

Američki predsjednik Donald Trump u intervjuima u nedjelju za više medija rekao je da bi američko-izraelski vojni napadi na iranske ciljeve mogli trajati najmanje četiri sedmice. Kuvajt je saopćio da je njegova protivzračna odbrana presrela neprijateljske dronove, dok je američka ambasada u toj zalivskoj državi izdala upozorenje da se potraži zaklon zbog prijetnje raketnim i dronskim napadima.

Napadi između Hezbollaha i Izraela, koji slijede nakon američki posredovanog prekida vatre iz 2024. godine, proširuju sukob koji se širi Bliskim istokom otkako su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran u subotu, što je izazvalo rast cijena nafte i poremetilo zračni saobraćaj.

Načelnik izraelske vojske Eyal Zamir rekao je da bi borbene operacije protiv Hezbollaha mogle biti produžene i trajati danima.

# BLISKI ISTOK
# IRAN
# RATNI SUKOBI
# IZRAEL
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