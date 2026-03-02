Bizarno: Pogledajte šta su pronašli pripadnici carinske službe Italije kada su otvorili paket iz BiH

Pripadnici italijanske finansijske policije (Guardia di Finanza), u saradnji sa carinskom službom, došli su do neobičnog otkrića na Međunarodnom aerodromu Malpensa Milano.

U toku kontrole paketa iz Bosne i Hercegovine, kako se navodi, carinik je pronašao krzno mrkog medvjeda, koje je regularno prijavljeno, a zatim ugledao nešto bizarno.

Naime, carinik je pronašao lobanju medvjeda, umotanu u celofan.

Nadležni vjeruju da je riječ o lovačkom trofeju, ali je problem što nije deklarisan u pošiljci, niti je postojala dokumentacija koja bi omogućavala uvoz u skladu sa međunarodnim pravilima CITES - prenosi Corriere della Sera.