Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEOBIČAN TROFEJ

Bizarno: Pogledajte šta su pronašli pripadnici carinske službe Italije kada su otvorili paket iz BiH

Nadležni vjeruju da je riječ o lovačkom trofeju - prenosi Corriere della Sera

Granična policija, Italija. YouTube

B. S.

2.3.2026

Pripadnici italijanske finansijske policije (Guardia di Finanza), u saradnji sa carinskom službom, došli su do neobičnog otkrića na Međunarodnom aerodromu Malpensa Milano.

U toku kontrole paketa iz Bosne i Hercegovine, kako se navodi, carinik je pronašao krzno mrkog medvjeda, koje je regularno prijavljeno, a zatim ugledao nešto bizarno.

Naime, carinik je pronašao lobanju medvjeda, umotanu u celofan. 

Nadležni vjeruju da je riječ o lovačkom trofeju, ali je problem što nije deklarisan u pošiljci, niti je postojala dokumentacija koja bi omogućavala uvoz u skladu sa međunarodnim pravilima CITES - prenosi Corriere della Sera.

Pripadnici finansijske policije i carinici izrekli su administrativnu sankciju u odnosu na uvoznika, nakon detaljne provjere, dok je lobanja zaplijenjena, dodaje se.

Slanje ostataka ubijenih životinja nije novitet za aerodrom u Milanu, pa ne iznenađuje što je finansijska policija na svom punktu angažovala pripadnike CITES grupe, specijalizovane za suzbijanje ilegalne trgovine divljim životinjama.

Raniji slučajevi potvrđuju ozbiljnost problema.

Tokom 2021. je zaplijenjeno krzno jaguara spremno za transport u Kinu, a pre nekoliko godina u koferu su pronađene rijetke egzotične ptice.

# GRANIČNA POLICIJA
# ITALIJA
# BOSNA I HERCEGOVINA
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.