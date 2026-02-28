Italija u šoku: Broj poginulih u tramvajskoj nesreći porastao na dvoje, povrijeđeno 54 ljudi

U tramvajskoj nesreći koja se dogodila u Milanu broj povrijeđenih porastao je na 54, dok su prema posljednjim informacijama smrtno stradale dvije osobe, saopćile su službe hitne pomoći u Italiji.
Iako je istraga tek započela, gradonačelnik Milana Đuzepe Sala (Beppe Sala) obratio se javnosti s do sada poznatim detaljima, nazvavši događaj tragedijom.
- Tragedija. Teško je sada u potpunosti analizirati šta se dogodilo. Vozilo je bilo novo, vozač vrlo iskusan i bio je na dužnosti tek sat vremena. Zaustavljanja na stanici nije bilo. Postoji mogućnost da je vozaču pozlilo - rekao je Sala.
Tvrdnje da je vozaču pozlilo dodatno potkrepljuje i njegova izjava data istražiteljima, u kojoj je naveo da se osjećao loše.
Prema dosadašnjoj rekonstrukciji, tramvaj je velikom brzinom prošao posljednju stanicu prije raskrsnice, upravo kod skretnice koja je zatečena u „zatvorenom“ položaju.
Istražitelji sada fokus usmjeravaju na sistem raskrsnica koji vozači aktiviraju pritiskom na dugme nekoliko stotina metara ranije.
Prema proceduri, vozač je trebao putem komande u vozilu pokrenuti sistem za ponovno otvaranje pruge kako bi nastavio pravo duž Ulice Vitorio Veneto (Viale Vittorio Veneto).
Ne isključuje se ni mogućnost da je tramvaj u tom trenutku prošao kroz crveno svjetlo, zbog čega bi, bez obzira na eventualno zaustavljanje radi prijema putnika, morao stati na raskrsnici.