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ISTRAGA TRAJE

Italija u šoku: Broj poginulih u tramvajskoj nesreći porastao na dvoje, povrijeđeno 54 ljudi

Postoji mogućnost da je vozaču pozlilo, rekao je Sala

Tramvajska nesreća u Milanu. milano.repubblica.it

A. O.

28.2.2026

U tramvajskoj nesreći koja se dogodila u Milanu broj povrijeđenih porastao je na 54, dok su prema posljednjim informacijama smrtno stradale dvije osobe, saopćile su službe hitne pomoći u Italiji.

Iako je istraga tek započela, gradonačelnik Milana Đuzepe Sala (Beppe Sala) obratio se javnosti s do sada poznatim detaljima, nazvavši događaj tragedijom.

- Tragedija. Teško je sada u potpunosti analizirati šta se dogodilo. Vozilo je bilo novo, vozač vrlo iskusan i bio je na dužnosti tek sat vremena. Zaustavljanja na stanici nije bilo. Postoji mogućnost da je vozaču pozlilo - rekao je Sala.

Tvrdnje da je vozaču pozlilo dodatno potkrepljuje i njegova izjava data istražiteljima, u kojoj je naveo da se osjećao loše.

Prema dosadašnjoj rekonstrukciji, tramvaj je velikom brzinom prošao posljednju stanicu prije raskrsnice, upravo kod skretnice koja je zatečena u „zatvorenom“ položaju.

Istražitelji sada fokus usmjeravaju na sistem raskrsnica koji vozači aktiviraju pritiskom na dugme nekoliko stotina metara ranije. 

Prema proceduri, vozač je trebao putem komande u vozilu pokrenuti sistem za ponovno otvaranje pruge kako bi nastavio pravo duž Ulice Vitorio Veneto (Viale Vittorio Veneto).

Ne isključuje se ni mogućnost da je tramvaj u tom trenutku prošao kroz crveno svjetlo, zbog čega bi, bez obzira na eventualno zaustavljanje radi prijema putnika, morao stati na raskrsnici.

# TRAMVAJ
# ITALIJA
# MILANO
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