Italija u šoku: Broj poginulih u tramvajskoj nesreći porastao na dvoje, povrijeđeno 54 ljudi

U tramvajskoj nesreći koja se dogodila u Milanu broj povrijeđenih porastao je na 54, dok su prema posljednjim informacijama smrtno stradale dvije osobe, saopćile su službe hitne pomoći u Italiji.

Iako je istraga tek započela, gradonačelnik Milana Đuzepe Sala (Beppe Sala) obratio se javnosti s do sada poznatim detaljima, nazvavši događaj tragedijom.

- Tragedija. Teško je sada u potpunosti analizirati šta se dogodilo. Vozilo je bilo novo, vozač vrlo iskusan i bio je na dužnosti tek sat vremena. Zaustavljanja na stanici nije bilo. Postoji mogućnost da je vozaču pozlilo - rekao je Sala.