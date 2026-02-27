Još jedna osoba poginula u tramvajskoj nesreći u Milanu

Još jedan muškarac preminuo je nakon teške tramvajske nesreće koja se danas dogodila u Milanu. Riječ je o beskućniku čiji identitet zasad nije utvrđen, a on je druga osoba koja je izgubila život u ovoj tragediji. Ranije je potvrđeno da je smrtno stradao i šezdesetogodišnji muškarac.

Informaciju je saopštio tužilac Marčelo Viola, koji je na mjestu nesreće bio zajedno s dežurnom tužiteljicom Elisom Kalanduči. - Bio je to razoran udar - izjavio je Viola. Tužiteljica je navela da su naložene obdukcije i dodatna vještačenja.