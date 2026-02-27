Još jedna osoba poginula u tramvajskoj nesreći u Milanu

Još jedan muškarac preminuo je nakon teške tramvajske nesreće koja se danas dogodila u Milanu.
Riječ je o beskućniku čiji identitet zasad nije utvrđen, a on je druga osoba koja je izgubila život u ovoj tragediji. Ranije je potvrđeno da je smrtno stradao i šezdesetogodišnji muškarac.
Informaciju je saopštio tužilac Marčelo Viola, koji je na mjestu nesreće bio zajedno s dežurnom tužiteljicom Elisom Kalanduči.
- Bio je to razoran udar - izjavio je Viola.
Tužiteljica je navela da su naložene obdukcije i dodatna vještačenja.
- Imenovan je tehnički konsultant, a tokom cijele noći bit će potrebne opsežne istrage. Jedina sigurnost je da je tramvaj išao prebrzo, a ne mogu objasniti zašto. Predložene su razne hipoteze, od neispravnog skretnog mehanizma između linija (gdje se linije 9 i 10 sijeku) do bolesti vozača. Nakon što je iskliznuo iz šina, tramvaj je udario u drvo, izgubio brzinu i zabio se u zgradu - kazala je.
U ovoj nesreći povrijeđeno je više od 40 osoba, a istraga o uzrocima tragedije je u toku.