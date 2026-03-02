Poznato kako je Tramp izdao naređenje za napad na Iran

General Den Kejn, predsjedavajući Združenog komiteta načelnika štabova vojske SAD, otkrio je kako je izgledao trenutak kada su američke snage dobile konačno naređenje za napad na Iran od predsjednika Donalda Trampa. Kejn je u obraćanju u Pentagonu izjavio da je Tramp 15.38 po lokalnom vremenu u SAD-u (21.38 po srednjoevropskom vremenu) izdao naređenje.

- Predsjednik je naredio, i citiram: "Operacija Epic Fury je odobrena. Nema obustava. Sretno." Kraj citata - rekao je Kejn, dodajući da je ovo bila ključna odluka koja je označila početak vojne akcije.

Nije jednokratna akcija: Očekuju se teške borbe i gubici

Kejn je u svom obraćanju izrazio saučešće zbog smrti četiri pripadnika američke vojske u subotu, prije nego što je govorio o ciljevima operacije. Naglasio je da ovo nije jednokratna operacija koja traje samo jednu noć, već da će vojni ciljevi zahtijevati vrijeme i da će u nekim slučajevima biti veoma zahtjevni.

- Očekujemo dodatne gubitke i, kao i uvijek, radit ćemo na tome da minimiziramo američke gubitke - rekao je Kejn, naglasivši da će operacija zahtijevati visoku koordinaciju i resurse.

Planiranje operacije trajalo mjesecima

Govoreći o pripremama za operaciju, Kejn je istakao da je „puna snaga“ američkih oružanih snaga bila objedinjena „u jedinstvenoj svrsi protiv sposobnog i odlučnog protivnika“. Prema njegovim riječima, „Združene snage SAD isporučile su sinhronizovane i višeslojne efekte osmišljene da poremete, oslabe, onemoguće i unište sposobnost Irana da vodi i održava borbene operacije“.

- S američke strane, ovo predstavlja kulminaciju mjeseci, a u nekim slučajevima i godina, promišljenog planiranja - dodao je Kejn, ističući koliko je bila važna strategija u ovoj operaciji.

Operacija započeta u 9.45 po lokalnom vremenu u Teheranu

Kejn je naveo da su svi elementi združenih američkih snaga izvršili završne pripreme prije nego što su velike borbene operacije počele u 9.45 po lokalnom vremenu u Teheranu. Ovo označava početak vojne akcije, koja se odvijala prema detaljno razrađenom planu.