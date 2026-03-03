Lavrov upozorava: Rat protiv Irana može ubrzati nuklearno naoružavanje regiona

Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da bi napad na Iran mogao proizvesti suprotan efekat od onog koji se javno navodi kao cilj, te čak natjerati Teheran da razvije nuklearno oružje.

- Rat koji je pokrenut protiv Irana mogao bi podstaći ne samo Teheran nego i druge države da razviju nuklearno oružje - rekao je Lavrov na konferenciji za medije. Dodao je da bi se "takva raspoloženja vrlo brzo mogla pojaviti i u arapskim zemljama koje graniče s Iranom".

Ugrožena globalna sigurnost

U tom kontekstu naglasio je da "naizgled paradoksalan plemeniti cilj pokretanja rata kako bi se spriječilo širenje nuklearnog oružja može proizvesti upravo suprotan rezultat". Upozorio je da globalna nuklearna sigurnost postaje sve ugroženija.

- Prijetnja se pogoršava, rekao bih, raste - naveo je.

Lavrov je podsjetio da su Sjedinjene Američke Države i Izrael kao ključni razlog napada na Iran navodili "uvjerenje da on razvija nuklearnu bombu", dok je Vašington u junu prošle godine, nakon dvanaestodnevnog rata Irana i Izraela, objavio da su "sve komponente i sav rad na bombi uništeni".

- No ako je ovaj rat, kako sam citirao Stiva Vitkofa (Steve Witkoff), započeo zato što je Iran odbio bilo kakve sheme koje bi ga lišile njegovog neotuđivog prava na obogaćivanje uranijuma u mirnodopske svrhe, prava koje imaju sve druge države na svijetu, onda, ako se ta logika nastavi, garantujem vam da će se u Iranu pojaviti snage i utjecajni pokreti koji će učiniti upravo ono što Sjedinjene Američke Države žele izbjeći, nabaviti nuklearnu bombu. Jer Sjedinjene Američke Države ne napadaju one koji imaju nuklearne bombe - poručio je Lavrov.

"Blijedi mogućnost stvaranja palestinske države"

Šef ruske diplomatije izrazio je zabrinutost da su izgledi za uspostavljanje palestinske države sve manji.

- Država Izrael je osnovana i u potpunosti funkcioniše, kao što možete vidjeti, ali palestinska država ne postoji, a sama mogućnost njenog stvaranja blijedi čak i u teoriji - kazao je.

Lavrov se osvrnuo i na mirovni plan predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump), koji su arapske zemlje bile spremne podržati, a kojem se Rusija i Kina nisu usprotivile u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Ipak, naglasio je da taj plan nije predviđao provođenje rezolucija Ujedinjenih nacija koje pozivaju na rješenje s dvije države, Izraelom i Palestinom.