Rute o smrti Hamneija: Svijetu je bolje bez njega, Iran je prijetnja i za Evropu

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izrazio je zadovoljstvo smrću iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, ističući da je svijet sada u boljoj poziciji. On je naglasio da smanjenje iranskih nuklearnih i balističkih kapaciteta predstavlja ključan korak za jačanje sigurnosti, ne samo na Bliskom istoku, već i u Evropi.

Prijetnja i Evropi

Rute je u obraćanju dodao da, iako Alijansa nije direktno vojno uključena u posljednja dešavanja, situacija zahtijeva jasnu procjenu.

- Naravno, NATO nije direktno uključen, ali budimo potpuno jasni u vezi s tim šta se ovdje dešava. Iran je blizu sticanja nuklearnih i balističkih kapaciteta, što predstavlja prijetnju ne samo regiji Bliskog istoka i egzistencijalnu prijetnju Izraelu, već predstavlja i ogromnu prijetnju za nas ovdje u Evropi - izjavio je Rutte.

Šef NATO-a je nazvao Iran izvoznikom haosa koji je decenijama odgovoran za terorističke napade i pokušaje atentata.

- Mogu vam reći iz vlastitog iskustva u mojoj zemlji, gdje su članovi iranske dijaspore bili pod prijetnjom iranskog režima. I ovdje govorim isključivo o režimu, a ne o iranskom narodu. Problem je u režimu - pojasnio je Rute, praveći jasnu razliku između vlasti u Teheranu i običnih građana.

Zadatak NATO-a

Na pitanja o sigurnosti članica NATO-a, Rute je dao garancije da će Alijansa braniti svaki pedalj svoje teritorije.

- Naši vojni komandanti i naši muškarci i žene u uniformama svakodnevno rade na tome koristeći pristup od 360 stepeni, što uključuje i odgovor na bilo kakvu prijetnju koja dolazi od terorizma. Borba protiv terorizma ostaje osnovni zadatak NATO-a - naglasio je.

Rutte se zatim direktno osvrnuo na smrt iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, optuživši ga za masovna stradanja civila tokom nedavnih protesta.

- Degradiranje iranskih nuklearnih i raketnih kapaciteta, te činjenica da Hamneija više nema, čovjeka koji je samo ove godine odgovoran za smrt hiljada, potencijalno i 10.000 ljudi koji su protestovali protiv režima od januara, od ogromne su važnosti. Sve smo to vidjeli. Zato smatram da je svima nama bolje sada kada ga nema i kada su njihovi nuklearni i balistički kapaciteti poraženi i oslabljeni - zaključio je Rutte.