Argentinski predsjednik dijeli AI video u kojem Tramp “čini da” Khamenei i Maduro nestanu

Predsjednik Argentine Javier Milei objavio je na društvenim mrežama video kreiran pomoću umjetne inteligencije u kojem Donald Tramp (Trump) izvodi prikaz s elementima mađioničarskog trika koji rezultira “nestankom” iranskog vođe Ali Hameneija (Khamenei) i venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura (Nicolása Maduro).

U snimku se vidi kako Trump na pozornici izvodi radnje koje dovode do uklanjanja ova dva lidera, a publiku u videu čine Milei, italijanska premijerka Giorgia Meloni, izraelski premijer Benjamin Netanyahu i predsjednik Nayib Bukele iz El Salvadora, koji prate i reagiraju na prikazano.

Objava dolazi u trenutku intenzivnih međunarodnih tenzija, a argentinski predsjednik je u ranijim izjavama kritizirao Hameneija i njegovu politiku, nazivajući ga jednom od najnasilnijih figura u historiji, te je također pozdravio hapšenje Madura.

Argentinska vlada je u kontekstu tog sadržaja istakla svoje stavove o međunarodnim odnosima i naglasila nadu da bi promjene u Venecueli mogle dovesti do realizacije volje naroda.

Podijeljeni video izazvao je pažnju i brojne reakcije, budući da prikazuje visoke političke figure u izmišljenim situacijama koje odražavaju trenutne globalne događaje, ali ne predstavljaju stvarne diplomatske poteze ili službene akcije.