Iran napada kurdske grupe u Iraku dok se sukob širi

U iranskoj prijestolnici u četvrtak su prijavljene nove eksplozije, a Teheran je saopštio da je ciljao kurdske grupe u Iraku i upozorio "separatističke grupe" da ne djeluju u širenju rata.

Sukob koji je započeo u subotu američko-izraelskim napadima u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa proširio se na veći dio regije, izazivajući globalni ekonomski pritisak, poremećaje u snabdijevanju energijom i haos u saobraćaju.

Iranski udari odmazde usmjereni su na mnoge njegove susjede u Perzijskom zaljevu koji su domaćini američkih vojnih baza, dok je Izrael napao Liban i premjestio snage preko granice.

U četvrtak je Teheran saopštio da je napao kurdske grupe sa sjedištem u Iraku koje se "protive revoluciji", dok se u izvještajima navodi da Sjedinjene Države žele naoružati kurdske gerilce kako bi se infiltrirali u Iran.

Napadi u kojima je ubijen član prognane iranske kurdske grupe, prema riječima jednog predstavnika, uslijedili su nakon upozorenja iranskih zvaničnika.

- Separatističke grupe ne bi trebale misliti da je puhao povjetarac i pokušati poduzeti akciju. Nećemo ih ni na koji način tolerirati - rekao je Ali Larijani, sekretar iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost.

Napadi su bili dodatni dokaz kako rat koji su pokrenule Sjedinjene Države i Izrael privlači strane širom regije.

Također je izazvao poremećaje na tržištu i još jednom će testirati globalnu ekonomsku otpornost, upozorio je u četvrtak šef Međunarodnog monetarnog fonda.

Iranska elitna Revolucionarna garda zatražila je zatvaranje Hormuškog moreuza, grla u Zaljevu kroz koje protiče petina svjetske sirove nafte, s tranzitom tankera za naftu smanjenim za 90 posto, prema podacima firme za tržišne informacije Kpler.