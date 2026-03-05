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MEĐUNARODNI ODGOVOR

Evropske zemlje šalju ratne brodove prema Kipru

Evropske zemlje šalju svoje pomorske snage na Kipar kako bi u narednim danima osigurale zaštitu otoka, izjavio je Gvido Krozeto

Kipar. Anadolija

B. S.

5.3.2026

Kiparski zvaničnici navode da će Francuska poslati ratni brod na Kipar kako bi pomogla ojačati obranu zemlje od dronova

Njemačka je, također, potvrdila pozitivnim odgovorom.

 - Italija, Španija, Francuska i Nizozemska šalju svoje pomorske snage na Kipar kako bi u narednim danima osigurale zaštitu otoka - izjavio je italijanski ministar obrane Gvido Krozeto (Guido Crosetto) u parlamentu.

Špansko ministarstvo odbrane potvrdilo je da će Madrid poslati fregatu.

Grčka i Francuska također su najavile raspoređivanje vojnih sredstava na Kipar, nakon što je u ponedjeljak britanska zračna baza na otoku bila meta drona iranske proizvodnje.

# KIPAR
# ŠPANIJA
# NJEMAČKA
# FRANCUSKA
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