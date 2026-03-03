Starmer: Velika Britanija šalje razarač protivzračne odbrane HMS Dragon na Kipar

Velika Britanija pojačava protivzračnu odbranu u svojoj bazi na Kipru raspoređivanjem helikoptera s kapacitetima za borbu protiv dronova, izjavio je premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer.

Starmer je kazao da će u tu regiju biti upućen i razarač protivzračne odbrane HMS Dragon.

Dodao je da je Ujedinjeno Kraljevstvo "u potpunosti posvećeno sigurnosti Kipra i britanskog vojnog osoblja koje je tamo stacionirano".

Najava dolazi nakon iranskih napada dronovima na britansku bazu RAF Akrotiri na Kipru posljednjih dana.

Jedan napad tokom noći u nedjelju, 1. marta, prouzrokovao je minimalnu štetu, dok su još dva drona presretnuta u ponedjeljak, 2. marta, kazao je glasnogovornik vlade Kipra, prenosi BBC.