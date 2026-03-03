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BRITANSKI PREMIJER

Starmer: Velika Britanija šalje razarač protivzračne odbrane HMS Dragon na Kipar

Najava dolazi nakon iranskih napada dronovima na britansku bazu RAF Akrotiri na Kipru posljednjih dana

Kir Starmer. AP

FENA

3.3.2026

Velika Britanija pojačava protivzračnu odbranu u svojoj bazi na Kipru raspoređivanjem helikoptera s kapacitetima za borbu protiv dronova, izjavio je premijer Ujedinjenog Kraljevstva Keir Starmer.

Starmer je kazao da će u tu regiju biti upućen i razarač protivzračne odbrane HMS Dragon.

Dodao je da je Ujedinjeno Kraljevstvo "u potpunosti posvećeno sigurnosti Kipra i britanskog vojnog osoblja koje je tamo stacionirano".

Najava dolazi nakon iranskih napada dronovima na britansku bazu RAF Akrotiri na Kipru posljednjih dana.

Jedan napad tokom noći u nedjelju, 1. marta, prouzrokovao je minimalnu štetu, dok su još dva drona presretnuta u ponedjeljak, 2. marta, kazao je glasnogovornik vlade Kipra, prenosi BBC.

# KIPAR
# VELIKA BRITANIJA
# KEIR STARMER
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