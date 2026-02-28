Starmer otkrio da su i britanski avioni u zraku na Bliskom istoku

Britanski premijer Keir Starmer je u obraćanju povodom američko-izraelske agresije na Iran kazao i da su britanski avioni u zraku i da obavljaju "odbrambene operacije".

Starmer kaže da su britanski avioni "danas u zraku" na Bliskom istoku "kao dio koordiniranih regionalnih odbrambenih operacija radi zaštite našeg naroda, naših interesa i naših saveznika".

Starmer kaže da Britanija u regiji ima niz odbrambenih sposobnosti koje su nedavno dodatno ojačane. Također navodi da je Britanija podigla nivo zaštite britanskih baza i osoblja na najviši stepen.

"Ujedno stupamo u kontakt s britanskim državljanima u regiji i činimo sve što možemo kako bismo im pružili podršku", rekao je premijer Velike Britanije.

Starmer je dodao da je razgovarao s liderima zemalja E3 (Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka i Francuska), kao i s partnerima širom regije.

"Od vitalne je važnosti spriječiti daljnju eskalaciju i vratiti se diplomatskom procesu", rekao je on, dodajući da želi vidjeti "mir i sigurnost te zaštitu civilnog života".

Dalje je naveo da Iran "ovo može odmah okončati". Dodaje da bi Iran trebao "suzdržati se od daljnjih napada, odustati od svog programa naoružanja i okončati užasno nasilje i represiju nad iranskim narodom".

"Ovo je put povratka za pregovarački sto", kazao je Starmer.