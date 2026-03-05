Lavrov: SAD i Izrael žele uvući zemlje Perzijskog zaljeva u rat

Sergej Lavrov, ruski ministar vanjskih poslova, komentirao je sukobe na Bliskom istoku i kazao kako je jedan od ciljeva Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela uvlačenje zemalja Perzijskog zaljeva u rat protiv Irana kako bi izazvali razdor.

- Jedan od ciljeva Sjedinjenih Američkih Država i Izraela je uvlačenje zemalja Perzijskog zaljeva u rat protiv Irana - kazao je Lavrov.

Dodao je da su svi oni koji pate od agresije Sjedinjenih Američkih Država i Izraela njihovi strateški partneri.

- Učinit ćemo sve, zajedno s drugim miroljubivim članovima međunarodne zajednice, da doprinesemo stvaranju atmosfere koja će ovu operaciju učiniti potpuno nemogućom - naveo je.

Lavrov je nedavno izjavio i da bi američke akcije mogle potaknuti Iran da počne razvijati nuklearno oružje, ističući da Sjedinjene Američke Države izbjegavaju napadati države koje posjeduju nuklearni arsenal.

- Oni koji imaju nuklearnu bombu nisu napadnuti od strane Sjedinjenih Američkih Država - izjavio je Lavrov na konferenciji za novinare, upozoravajući na posljedice trenutne eskalacije.

Prema njegovim riječima, agresija na Iran mogla bi "gurnuti ne samo Teheran, već i druge zemlje, da razviju nuklearno oružje."