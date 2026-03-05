Ozloglašeni sicilijanski mafijaški šef Nito Santapaolo preminuo u zatvoru u Milanu

Ozloglašeni i surovi italijanski mafijaški šef Benedeto Santapaolo, za kojeg se vjeruje da je organizovao ubistvo poznatog italijanskog tužioca 1992. godine, preminuo je u zatvoru u Milanu u 87. godini.

„Nito“ Santapaola uhapšen je 1993. godine, nakon nekoliko godina provednih u bekstvu, a zatim je proveo više od tri decenije iza rešetaka zbog podsticanja niza ubistava i drugih napada, prenose Vijesti.me.

Poznat kao il cacciatore (lovac), uzdigao se do vrha hijerarhije sicilijanske mafije u gradu Kataniji od 1970-ih.

Ubistvo i eksplozija

Osuđen je za ubistvo novinara Pipa Fave 1984. godine, kao i za eksploziju automobila-bombe u kojoj je ubijen sudija Đovani Falkone, u jednom od najbrutalnijih napada na pravosuđe u istoriji Italije.

Falkone je dignut u vazduh u blizini Palerma u maju 1992. godine, u napadu u kojem su poginuli njegova supruga i trojica policajaca, a zločin je postao poznat kao masakr u Kapačiju.

Nekoliko nedjelja kasnije, sudija za borbu protiv kriminala Paolo Borselino također je ubijen u eksploziji automobila-bombe, u kojoj su nastradali i njegovi tjelohranitelji.

Nito Santapaola pritvoren je sljedeće godine u sicilijanskoj seoskoj kući.

Doživotna robija

Na doživotnu kaznu robije osuđen je 2006. godine zbog učešća u oba napada.

Ranije je osuđen za učešće u ubistvu rivalskog mafijaša iz Katanije Alfija Ferlita i trojice policajaca dok su išli ka zatvoru 1982. godine.

Santapaolo je bio jedan od brojnih sicilijanskih mafijaša krivično gonjenih za dva ubistva, i uprkos nekoliko suđenja, nikada nije bilo jasno ko je naredio napade automobilima-bombama.

Jake mjere sigurnosti

Bio je zatvoren uz jake mjere sigurnosti, prema članu italijanskog krivičnog zakona uvedenom nakon ubistva dvojice sudija.

Mjere su prvobitno bile namijenjene da se mafijaški šefovi odvoje od vanjskog svijeta i drugih zatvorenika, te da se spriječi da iza rešetaka naređuju krivična djela.

Santapaolo je preminuo na odjeljenju zatvorske medicine bolnice San Paolo u Milanu, nakon što je prebačen iz gradskog zatvora Opera zbog pogoršanja zdravstvenog stanja.