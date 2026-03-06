Švedski ministar: Nema naznaka izbjegličkog vala s Bliskog istoka, ali smo spremniji nego 2015. godine

Švedski ministar za migracije Johan Forssell kazao je za Euronews da zasad nema naznaka neposrednog izbjegličkog vala s Bliskog istoka prema Evropi, međutim, prema dosadašnjem iskustvu, poznato je da se stvari mogu vrlo brzo promijeniti.

Nakon sastanka ministara unutarnjih poslova EU u Briselu, poručio je kako si Unija ne može priuštiti novu krizu poput one iz 2015. godine, s čijim se posljedicama i danas nosi.

- Ne smijemo dopustiti da se ponovi ono što smo imali prije deset godina. Ne možemo si priuštiti još jednu izbjegličku krizu - rekao je Forssell, referirajući se na godinu u kojoj je više od milion ljudi stiglo u Evropu bježeći pred sukobima u Siriji, Afganistanu i Iraku.

Ipak, ministar smatra da je Evropa prevladala "haos" u svom migracijskom sistemu od prije jednog desetljeća te je danas spremnija suočiti se s mogućim porastom broja ljudi koji traže utočište. Naveo je kako velika reforma migracijske politike, poznata kao Pakt EU o migracijama, dogovorena 2023. godine, znači da je blok "bolje opremljen" za buduće izazove. Sprovedba Pakta trebala bi započeti u junu.

Novi pakt uspostavlja sistem "obavezne solidarnosti", prema kojem zemlje na vanjskim granicama EU, koje su izloženije migracijskim tokovima, mogu premjestiti tražitelje azila u druge države članice ili od njih primiti financijsku i operativnu podršku. Pakt također uključuje i krizni mehanizam koji se može aktivirati u slučaju iznenadnog i masovnog dolaska izbjeglica.

Agencija UN-a za migracije (IOM) upozorila je na rizik od raseljavanja nakon što su SAD i Izrael napali Iran, što je izazvalo iransku odmazdu i eskalaciju regionalnog sukoba. Prema podacima IOM-a, u regiji je zbog sukoba, nasilja i katastrofa već interno raseljeno više od 19 miliona ljudi, što je čini izrazito osjetljivom na daljnju nestabilnost.