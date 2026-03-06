Iranskim nogometašicama prijeti smrtna kazna: Proglašene izdajnicama zbog geste pred utakmicu

Nogometašice Irana na državnoj televiziji proglašene su ratnim izdajnicima zbog svoje geste na Azijskom kupu, a sve su glasniji i pozivi da im Australija pruži azil, prenosi Daily Mail.

Odbijanje Iranki da pjevaju himnu prije utakmice protiv Južne Koreje izazvalo je oštre osude.

Voditelj na iranskoj državnoj televiziji rekao je da se igračice moraju suočiti sa “žigom sramote i izdaje”.

Radikalni glasnogovornik režima i voditelj emisije Footnote, Mohamed (Mohammad) Reza Šahbazi (Shahbazi), izjavio je:

- Reći ću samo jedno: s izdajnicima se u ratno vrijeme mora postupati strože. Svako ko u ratnim uslovima poduzme nešto protiv zemlje mora biti strože kažnjen. Primjerice, slučaj naše ženske nogometne reprezentacije koja nije pjevala himnu, objavljena fotografija i sve ostalo, o čemu neću detaljnije govoriti. I javnost i vlasti moraju te pojedince smatrati 'ratnim izdajnicama'. To se ne smije smatrati običnim prigovorom ili simboličnom gestom. Na čelima im mora ostati žig sramote i izdaje i s njima se treba konačno i strogo obračunati.

Nogometašice i njihova trenerica Marizija (Marziyeh) Jafari u ponedjeljak su šutke stajale dok je svirala himna, što se tumači kao tih protest protiv islamskog režima.

Gesta se dogodila samo dva dana nakon ubistva vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija (Khamenei), u američko-izraelskom napadu.