Eksplozija u iranskoj školi: Satelitski snimci i analiza ukazuju na američki napad

Satelitski snimci, analiza stručnjaka, izjave jednog američkog zvaničnika i javno dostupne informacije vojski SAD-a i Izraela sugeriraju da je eksplozija u iranskoj školi, u kojoj je poginulo mnogo učenica, vjerovatno rezultat američkog vazdušnog napada.

Taj napad je također pogodio susjedni kompleks povezan s Iranskom revolucionarnom gardom.

Incident se dogodio 28. februara i zabilježen je kao napad s najvećim brojem civilnih žrtava od početka sukoba. Iranski mediji izvijestili su o više od 165 poginulih, većinom djece, dok su u školskim učionicama još trajali časovi.

Satelitske fotografije iz Minaba, grada udaljenog oko 1.100 kilometara jugoistočno od Teherana, pokazuju da je većina škole uništena, dok su ostaci krova oblikovani u oblik džinovskog polumjeseca. Stručnjaci smatraju da oštećenja upućuju na precizni zračni napad.

Iran je optužio SAD i Izrael za napad, ali nijedna od ovih zemalja nije preuzela odgovornost. Na pitanje o incidentu, američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegesth) je izjavio.

- Sve što mogu reći je da se provodi istraga. Naravno, nikada ne ciljamo civilne mete, ali istražujemo slučaj - rekao je Hegest.

Nekoliko indikacija

Postoji nekoliko indikacija da je napad mogao biti američki, uključujući procjenu incidenta koju provodi američka vojska. Prema Pentagonskim uputstvima, takva istraga se pokreće kada grupa istražitelja procijeni da američke snage mogu biti odgovorne. Jedan američki zvaničnik, koji je govorio anonimno, rekao je za AP da napad vjerovatno potiče od SAD-a.

Škola se nalazi pored baze Revolucionarne garde u provinciji Hormozgan, blizu kasarne pomorske brigade Garde, a američka vojska je potvrdila izvođenje napada na pomorske ciljeve u toj regiji, uključujući i područje škole. Izrael je negirao učešće i navodi da nije izvodio napade južno od Isfahana, udaljenog 800 kilometara.

SAD imaju ratne brodove u Arapskom moru, uključujući nosač aviona USS Abraham Lincoln, koji može dosegnuti školu. Portparol američke Centralne komande, kapetan Tim Hokins, rekao je da je neprimjereno komentarisati incident dok traje istraga. Sekretarka za štampu Bijele kuće, Kerolajn Livit (Karoline Leavitt), nije dala nove informacije o istragama.

"Slučajno gađanje"

Stručnjak Farzin Nadimi iz Vašington (Washington) instituta za bliskoistočnu politiku rekao je da je moguće da američke snage nisu znale za prisustvo škole i da su je slučajno pogodile prilikom napada na vojni kompleks.

Škola se nalazi pored kompleksa Garde Sejed Al-Šohada, koji uključuje apoteku, teretanu i sportski teren, a satelitski snimci pokazuju da je napad oštetio najmanje pet zgrada u kompleksu, ostavljajući kraterima i ruševinama.