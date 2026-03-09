Blinken otkrio kako je Izrael vršio pritisak na SAD da uđu u sukob 7. oktobra i za vrijeme Obame: Bili smo na pola sata od rata

Bivši američki državni sekretar Entoni (Antony) Blinken iznio je tvrdnje da je Izrael ranije pokušao izvršiti pritisak na predsjednika Baraka (Barack) Obamu kako bi pokrenuo vojne napade na Iran.

Blinken je otkrio da je izraelsko rukovodstvo, tokom tog perioda, tražilo od američkog predsjednika da odobri napade na iranske ciljeve, upozoravajući da će Izrael, ukoliko SAD ne intervenira, samostalno poduzeti akciju protiv Irana.

Prema Blinkenu, administracija Obame odbila je taj zahtjev, jer je procijenila da bi efikasniji odgovor na iranski nuklearni program bio "veoma snažan diplomatski pritisak", uz međunarodne sankcije, umjesto neposredne vojne akcije.

Bivši američki državni sekretar također je otkrio da su Sjedinjene Američke Države, nakon napada 7. oktobra, bile na ivici novog regionalnog rata.

Izraelski zvaničnici, kako navodi Blinken, dostavili su lažne informacije, tvrdeći da Hezbolah (Hezbollah) iz Libana priprema neposredni napad, te su tražili preventivnu vojnu akciju.

Blinken je dodao da je Vašington (Washington) bio svega 30 minuta od odluke o vojnom angažmanu prije nego što je situacija zaustavljena i planirane akcije obustavljene.