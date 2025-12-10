Diplomatama naređeno da koriste samo Times New Roman

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) naredio je diplomatama da u službenim komunikacijama ponovo koriste font Times New Roman, nazivajući prethodnu odluku svog prethodnika Entoni Blinken (Antony) da se uvede font Calibri "rasipničkim potezom u ime raznolikosti".

Ta prethodna odluka donesena je 2023. godine, kada je pređeno na Calibri, s obrazloženjem da je pristupačniji osobama sa invaliditetom jer ne sadrži dekorativne elemente i jer je podrazumijevani font u Microsoft proizvodima.

Dopis, datiran 9. decembra i poslan svim diplomatskim predstavništvima Sjedinjenih Američkih Država, naglašava da tipografija oblikuje profesionalizam službenog dokumenta, dok je Calibri neformalniji u poređenju sa serif fontovima.

- Da bismo vratili dostojanstvo i profesionalizam pisanju Ministarstva i ukinuli još jedan rasipnički DEIA program, Ministarstvo se vraća na Times New Roman kao standardni font - navodi se u dopisu.

Neka istraživanja ukazuju da su sans-serif fontovi, poput Calibri, lakši za čitanje osobama sa određenim vidnim poteškoćama.

Nakon stupanja na dužnost u januaru, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) naredio je ukidanje federalnih programa za raznolikost, jednakost i uključivanje (DEI) te obeshrabrio njihovu primjenu u privatnom sektoru i obrazovanju, uključujući otpuštanje službenika za raznolikost u federalnim agencijama i povlačenje grant sredstava za razne programe.