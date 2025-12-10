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AMERIKA

Diplomatama naređeno da koriste samo Times New Roman

Neka istraživanja ukazuju da su sans-serif fontovi, poput Calibri, lakši za čitanje osobama sa određenim vidnim poteškoćama

Američki državni sekretar Marko Rubio. AP

A. O.

10.12.2025

Američki državni sekretar Marko Rubio (Marco) naredio je diplomatama da u službenim komunikacijama ponovo koriste font Times New Roman, nazivajući prethodnu odluku svog prethodnika Entoni Blinken (Antony) da se uvede font Calibri "rasipničkim potezom u ime raznolikosti".

Ta prethodna odluka donesena je 2023. godine, kada je pređeno na Calibri, s obrazloženjem da je pristupačniji osobama sa invaliditetom jer ne sadrži dekorativne elemente i jer je podrazumijevani font u Microsoft proizvodima.

Dopis, datiran 9. decembra i poslan svim diplomatskim predstavništvima Sjedinjenih Američkih Država, naglašava da tipografija oblikuje profesionalizam službenog dokumenta, dok je Calibri neformalniji u poređenju sa serif fontovima.

- Da bismo vratili dostojanstvo i profesionalizam pisanju Ministarstva i ukinuli još jedan rasipnički DEIA program, Ministarstvo se vraća na Times New Roman kao standardni font - navodi se u dopisu.

Neka istraživanja ukazuju da su sans-serif fontovi, poput Calibri, lakši za čitanje osobama sa određenim vidnim poteškoćama.

Nakon stupanja na dužnost u januaru, američki predsjednik Donald Tramp (Trump) naredio je ukidanje federalnih programa za raznolikost, jednakost i uključivanje (DEI) te obeshrabrio njihovu primjenu u privatnom sektoru i obrazovanju, uključujući otpuštanje službenika za raznolikost u federalnim agencijama i povlačenje grant sredstava za razne programe.

# MICROSOFT
# SAD
# ANTONY BLINKEN
# MARCO RUBIO
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