Novinari pritisnuli Trampa oko masakra u iranskoj školi: Tvrdi da je Iran sam sebe bombardovao američkim projektilima

Novinari su na konferenciji održanoj u ponedjeljak postavili teška pitanja predsjedniku SAD Donaldu Trampu (Trump) koja su se ticala izvještaja da je američka raketa pogodila iransku školu za djevojčice, usmrtivši više od 165 djece.

Pokušavajući se odbraniti, Tramp se zapleo u vlastite tvrdnje, uključujući i nevjerovatnu teoriju da je Iran možda sam sebe bombardovao američkim projektilima.

Razorni napad

Tokom press konferencije u svom golf odmaralištu u Doralu na Floridi, Tramp je upitan o korištenju američkih krstarećih raketa Tomahawk u razornom napadu na osnovnu školu za djevojčice "Shajareh Tayyebeh" u Minabu.

Napad, koji se dogodio prvog dana rata u sklopu američke operacije "Epski bijes" (Epic Fury) i izraelske "Lavlji urlik" (Lion's Roar), je ubio najmanje 175 osoba, od kojih su većina djevojčice starosti od 7 do 12 godina. Ovo predstavlja do sada najsmrtonosniji incident u novom ratu.

Prije nego što je novinar uspio i završiti pitanje, Tramp ga je prekinuo. "Pa, nisam to vidio", rekao je američki predsjednik, a zatim počeo sugerisati da je raketu mogla ispaliti neka druga država, pa čak i sam Iran.

- Tomahawk, jedno od najmoćnijih oružja na svijetu, prodaje se i koriste ga druge zemlje. Bilo da je to Iran, koji također ima neke Tomahawke, voljeli bi da ih imaju više, ili neko drugi, činjenica je da je Tomahawk vrlo generički projektil. Prodaje se drugim zemljama, ali to se upravo istražuje - izjavio je Tramp.

Napeta atmosfera

Njegove izjave su odmah naišle na oštre reakcije i stvorile napetu atmosferu u sali. Novinari su ga pritisnuli, ističući apsurdnost njegove teorije.

- Upravo ste sugerisali da se Iran nekako domogao Tomahawka i bombardovao vlastitu osnovnu školu prvog dana rata, primijetio je jedan od novinara, te dodao: Vi ste jedina osoba u svojoj vladi koja to govori. Čak ni vaš ministar odbrane to nije htio reći kada je upitan u subotu - kazao je.

Na pitanje zašto jedini iznosi te tvrdnje, vidno nestrpljivi Tramp je prekinuo novinara i priznao: "Zato što jednostavno ne znam dovoljno o tome."

Nakon toga je insistirao da će prihvatiti kakav god zaključak istražioci na kraju donesu, tvrdeći da može "živjeti s tim izvještajem".

Iako Tramp tvrdi da mnoge nacije imaju Tomahawke i da ih posjeduje i Iran, stručnjaci i podaci to oštro demantuju.

Tomahawk krstareća raketa nije "generičko" oružje, već napredni američki sistem čiji je izvoz strogo kontroliran. Proizvodi ga američki Raytheon. Prema podacima zvaničnika iz 2024. godine, samo tri zemlje na svijetu operativno koriste ove rakete: SAD, Velika Britanija i Australija. Iako je odobrena prodaja Japanu i Nizozemskoj, one još uvijek nisu raspoređene. Niti Izrael niti Iran ne koriste ovaj sistem.

Ne postoje apsolutno nikakvi dokazi da Iran posjeduje američke Tomahawke. Iran operiše isključivo vlastitim, domaće razvijenim krstarećim raketama. Stroge američke sankcije i kontrola izvoza čine takav transfer tehnologije potpuno nemogućim.