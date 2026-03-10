Bliski istok u haosu: Njemački kontingent pogođen u napadu balističkim projektilima

Njemački dio jordanske zračne baze al-Azraq u Jordanu pogođen je u iranskom napadu balističkim projektilima, javlja Spiegel. Nije još jasno da li su bazu direktno pogodili projektili ili su na kompleks pala krhotine presretnutih projektila.

Njemački terenski kamp u al-Azraqu napadnut je balističkim projektilima ispaljenim iz Irana u ponedjeljak navečer.

Prema informacijama do kojih je došao Spiegel, pogođen je njemački sektor baze, u kojoj je smješteno i američko ratno zrakoplovstvo. Navodno je pogođena i jedna baraka pripadajuća njemačkom kontingentu.

Budući da su njemački vojnici u trenutku napada bili u skloništima, niko nije povrijeđen.