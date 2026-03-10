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ISPALJENI IZ IRANA

Bliski istok u haosu: Njemački kontingent pogođen u napadu balističkim projektilima

Navodno je pogođena i jedna baraka pripadajuća njemačkom kontingentu

Baza u Jordanu. Screenshot

A. O.

10.3.2026

Njemački dio jordanske zračne baze al-Azraq u Jordanu pogođen je u iranskom napadu balističkim projektilima, javlja Spiegel. Nije još jasno da li su bazu direktno pogodili projektili ili su na kompleks pala krhotine presretnutih projektila.

Njemački terenski kamp u al-Azraqu napadnut je balističkim projektilima ispaljenim iz Irana u ponedjeljak navečer.

Prema informacijama do kojih je došao Spiegel, pogođen je njemački sektor baze, u kojoj je smješteno i američko ratno zrakoplovstvo. Navodno je pogođena i jedna baraka pripadajuća njemačkom kontingentu.

Budući da su njemački vojnici u trenutku napada bili u skloništima, niko nije povrijeđen. 

Njemačke oružane snage već nekoliko godina stalno su stacionirane u al-Azraqu, odakle ratno zrakoplovstvo podržava međunarodnu antiterorističku koaliciju avionima-tankerima. Zbog eskalacije situacije na Bliskom istoku, Bundeswehr je ranije preventivno smanjio broj osoblja u al-Azraqu; prethodno je tamo bilo raspoređeno nešto više od stotinu vojnika.

S obzirom da Amerikanci štite kamp svojim sistemima protuzračne odbrane, al-Azraq se smatrao relativno sigurnim. Njemačke oružane snage trenutno imaju dva aviona A400M iz sastava Luftwaffea u pripravnosti u al-Azraqu kako bi mogli brzo reagovati u slučaju evakuacione operacije.

Razmjeri štete nastale u napadu u početku nisu bili poznati u ponedjeljak. Glasnogovornik nadležne operativne komande potvrdio je za Spiegel samo da je tokom noći došlo do napada, te da se incident trenutno interno istražuje.

# BLISKI ISTOK
# PROJEKTIL
# NJEMAČKA
# JORDAN
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