Muškarac kombijem probio blokadu kod Bijele kuće, reagovala Tajna služba

Kombi se danas zabio i probio sigurnosnu barikadu u blizini Bijele kuće u Vašingtonu, potvrdila je lokalna policija. Incident se dogodio oko 6:37 po lokalnom vremenu na križanju Avenije Connecticut i Ulice H. Vozač je priveden i nitko nije povrijeđen, prenosi NBC.

Metropolitanska policija (MPD) saopćila je da su njihovi službenici odmah izašli na teren kako bi pomogli Tajnoj službi Sjedinjenih Američkih Država. Iz Tajne službe su naveli da je vozač trenutno na ispitivanju.

- Pripadnici uniformiranog odjela Tajne službe istražuju sumnjivo vozilo. Vozač je priveden i nalazi se na ispitivanju. Razni prilazi i ulice privremeno su zatvoreni dok naše ekipe obavljaju svoj posao. Više informacija objavit ćemo nakon što dobijemo nove podatke od službenika kasnije tijekom dana - stoji u njihovom saopćenju.

Zbog istrage koja je u toku, vlasti su privremeno zatvorile Bijelu kuću, nekoliko okolnih ulica, uključujući dijelove Avenije New Jersey, te ulice Ivy, E i Canal.