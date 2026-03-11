Iran poručio da brodovi moraju dobiti dozvolu za prolazak kroz Hormuški moreuz

Svako plovilo koje želi proći kroz Hormuški moreuz mora dobiti dozvolu Irana, izjavio je u srijedu komandant mornarice Iranske revolucionarne garde (IRGC).

- Da li su brodovi dobili garancije da mogu proći kroz Hormuški moreuz? To treba pitati posade brodova Express Rome i Mayuree Naree, koji su danas, vjerujući praznim obećanjima, ignorisali upozorenja i pokušali proći kroz moreuz, ali su na kraju uhvaćeni - napisao je Alireza Tangsiri na društvenoj mreži X, sa sjedištem u SAD-u.

SAD i Izrael su pokrenuli zajedničke napade na Iran 28. februara, u kojima je ubijeno više od 1.300 ljudi, uključujući Alija Khameneija, bivšeg vrhovnog vođu Irana, kao i više od 150 učenica.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, Jordan, Irak i nekoliko zemalja Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti.

Iran je od početka marta praktično zatvorio Hormuški moreuz. Kroz ovaj strateški plovni put inače dnevno prolazi oko 20 miliona barela nafte, kao i približno 20 posto globalne trgovine ukapljenim prirodnim gasom. Taj potez već je podigao cijene nafte.

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je zaprijetio Iranu neviđenim vojnim posljedicama ako je postavio mine u Hormuškom moreuzu i ne ukloni ih.