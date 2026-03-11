NYT: Preliminarna istraga pokazala da su SAD pogodile školu s djevojčicama u Iranu, otkrilo se i zašto

Preliminarna istraga nadležnih službi u američkom Ministarstvu odbrane pokazala je da su snage SAD-a gađale školu u iranskom gradu Minab, prenosi New York Times.

Dok su američki zvaničnici, uključujući predsjednika Donalda Trampa, optuživali Iran za napad, njihovu verziju događaja demantovala je preliminarna istraga koju je proveo Pentagon.

Zastarjeli podaci

Napad 28. februara na zgradu osnovne škole Shajarah Tayyebeh bio je rezultat greške u određivanju mete od strane američke vojske, koja je izvodila napade na susjednu iransku bazu, čiji je dio ranije bila i zgrada škole.

Oficiri u Američkoj centralnoj komandi (CENTCOM) kreirali su koordinate cilja koristeći zastarjele podatke koje je dostavila Odbrambena obavještajna agencija (DIA), rekli su izvori upoznati s istragom za New York Times.

Zvaničnici su naglasili da su nalazi preliminarni i da još postoje važna neodgovorena pitanja o tome zašto zastarjele informacije nisu dodatno provjerene.

Napad na školu punu djece gotovo sigurno će biti zabilježen kao jedna od najrazornijih pojedinačnih vojnih grešaka u posljednjim decenijama. Iranski zvaničnici navode da je poginulo najmanje 175 osoba, od kojih je većina bila djeca.

Iako se očekivalo da će preliminarni rezultati ukazivati na grešku SAD-a, jer su Sjedinjene Države jedina zemlja uključena u sukob koja koristi projektile Tomahawk, istraga je već bacila sjenu na američke vojne operacije u Iranu.

Pokušaji Trampa da izbjegne odgovornost za napad već su zakomplikovali istragu, zbog čega zvaničnici koji su pregledali nalaze izražavaju nelagodu.

- Kao što i sam The New York Times priznaje u svom izvještavanju, istraga je još u toku - rekla je portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit.

Mnoga pitanja neodgovorena

Izvori upoznati s istragom kažu da mnoga pitanja još nisu dobila odgovor, posebno zašto su korišteni zastarjeli podaci i ko ih nije provjerio.

Istražitelji još uvijek ne razumiju u potpunosti kako su zastarjeli podaci poslani Centralnoj komandi niti da li je Odbrambena obavještajna agencija imala ažurirane informacije.

Vojno određivanje ciljeva je veoma složen proces i uključuje više agencija. Mnogi oficiri bili bi odgovorni za provjeru tačnosti podataka, a oficiri u Centralnoj komandi odgovorni su za provjeru informacija koje dobijaju od DIA ili drugih obavještajnih službi.

Međutim, u brzoj situaciji, poput prvih dana rata, informacije ponekad nisu provjerene.

Pored DIA i Centralne komande, istražitelji ispituju i rad Nacionalne geospacijalne-obavještajne agencije (NGA), koja pruža i analizira satelitske snimke potencijalnih ciljeva.

Američki zvaničnici i drugi izvori naglasili su da istraga još uvijek traje i da ima mnogo toga što se još treba saznati, prema informacijama do kojih su došli ljudi upoznati s istragom.