Rusija poziva SAD i Izrael na obustavu napada na Iran i diplomatsko rješenje sukoba

Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Rusije, Marija Zaharova, na press konferenciji uputila je apel Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Izraelu da prekinu napade na Iran, koji su počeli 28. februara.

- Smatramo neprihvatljivim napade na civilne ciljeve i infrastrukturu u Iranu, susjednim arapskim državama i bilo gdje drugdje. Pozivamo Sjedinjene Američke Države i Izrael da zaustave agresiju i vrate se pregovaračkom stolu - navela je Zaharova.

Kako je glasnogovornica istakla, za Rusiju je važno da svi učesnici trenutne konfrontacije na Bliskom istoku pokažu razum i suzdržanost, odbace dvostruke standarde i vrate se naporima da sukob što prije bude okončan na osnovu principa međunarodnog prava.

- Rusija će nastaviti preduzimati korake kako bi eskalacija na Bliskom istoku bila što prije okončana i svi sukobi riješeni mirnim putem, te namjerava dodatno promovisati ruske konsultacije o zajedničkoj i nedjeljivoj sigurnosti u Perzijskom zaljevu, koja će osigurati interese svih zemalja u regionu - rekla je Zaharova.

Zaharova je također podsjetila da je Rusija ranije upozoravala na mogućnost izbijanja ovakvog sukoba.

- Vojna avantura Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana destabilizovala je čitav region Bliskog istoka. Borbe su zahvatile teritorije mnogih arapskih država u Perzijskom zaljevu, što je dovelo i do ozbiljnih humanitarnih posljedica za te prijateljske zemlje i, naravno, za njihove civile - dodala je glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova.

Na kraju je naglasila da je neophodno odmah prekinuti neprijateljstva koja prijete katastrofom, te da se već uočavaju ekološki i radiološki rizici.

- Sve to ugrožava čitav region i zato je neophodno što prije vratiti se traženju diplomatskih rješenja - zaključila je Marija Zaharova.