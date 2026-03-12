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MODŽTABA HAMNEI

Prvo obraćanje novog ajatolaha: Nastavit ćemo napadati američke baze u susjednim zemljama, to nije napad na naše komšije

Navodi se da sve američke baze u regionu treba odmah zatvoriti jer će biti napadnute

Modžtaba Hamnei. AP

S. S.

12.3.2026

Novi ajatolah Modžtaba Hamnei je u svom prvom obraćanju, koje je pročitano na nacionalnoj televiziji, poručio da će se napadi na američke baze u susjednim zemljama Perzijskog zaliva biti nastavljeni.

Naglasio je da Iran ne cilja susjedne zemlje, već isključivo američke vojne objekte koji učestvuju u napadima na Iran.

On je rekao i da "treba iskoristiti polugu zatvaranja Hormuškog moreuza".

Navodi se da sve američke baze u regionu treba odmah zatvoriti jer će biti napadnute.

Modžtaba Hamneio se zahvalio "narodu Irana iz svih društvenih slojeva koji se suprotstavio neprijatelju".

Vrhovni vođa je izrazio saučešće ljudima koji su izgubili svoje voljene tokom rata, rekavši da će šteta biti nadoknađena.

- Zločin protiv čovječnosti i protiv djece neće biti ignorisan - naveo je Modžtaba Hamnei, koji je naslijedio svog ubijenog oca Alija Hamneija.

# IRAN
# MOJTABA KHAMENEI
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