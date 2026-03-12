Američki ministar priznao: "Naša mornarica sada ne može štititi tankere u Hormuškom moreuzu"

Američki ministar energetike Kris Rajt (Chris Wright) izjavio je za CNBC da Sjedinjene Američke Države trenutno nisu u mogućnosti prati komercijalne tankere kroz strateški Hormuški moreuz, jer su svi raspoloživi vojni resursi angažirani na operacijama protiv Irana.

Prema njegovim riječima, Ratna mornarica SAD-a ne može preuzeti zadatak pratnje tankera kroz moreuz, budući da su vojni kapaciteti fokusirani na ciljeve povezane s iranskim ofanzivnim sposobnostima.

- To će se desiti relativno uskoro, ali ne može se desiti sada. Jednostavno nismo spremni - rekao je Rajt za CNBC. On je pojasnio da su "svi naši vojni resursi trenutno fokusirani na uništavanje iranskih ofanzivnih sposobnosti i proizvodne industrije koja ih opskrbljuje".

Dodao je da je "vrlo vjerovatno" da će vojni eskorti za tankere biti uspostavljeni do kraja mjeseca.

Ova izjava dolazi nekoliko dana nakon što je američka ratna mornarica gotovo svakodnevno odbijala zahtjeve brodarske industrije za pratnju tankera kroz Hormuški moreuz od početka sukoba s Iranom.