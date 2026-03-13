Video / Dušan Janjić: Ako se u Iranu odbaci ideja da se nešto mijenja, onda slijedi najgori mogući scenarij

Gost novog izdanja „Avazovog intervjua“ bio je politički analitičar Dušan Janjić koji je govorio o trenutnoj situaciji na Bliskom istoku.

- Situacija je onakva kako se moglo predvidjeti. Ovo nije samo rat Izraela, Irana i Amerike, zna se ko je to podstakao i vodu nosi. Tu vodu nose svi regionalni Izraelci. Amerikanci su to odavno pripremali. Ovo je posljednja faza iscrtavanja novih interesnih sfera – kazao je Janjić.

On je istakao da je ovo ključni momenat za iransko rukovodstvo.

- Sada je momenat u kojem ovo rukovodstvo Irana treba da donese dvije odluke, a to je hoće li da ide u dalju konfrotaciju ili će da traži politički dogovor. Od te oduke zavisi da li će se sačuvati teritorijalni integritet Irana – kazao je Janjić.

Trajanje sukoba

On je istakao da se mnogo očekuje od novog ajatolaha.

- Ako se odbaci ideja da se nešto mijenja onda slijedi ono što se zove najgori mogući scenarij, a to je podizanje Kurda, Persijanaca itd – istakao je.

Prema njegovim riječima trajanje sukoba i njegovo okončanje trenutno zavise isključivo od odluka iranskog vođstva, a otkrio je i koja zemlja bi mogla biti sljedeća meta napada SAD.

- Poslije ovoga za SAD postoji samo jedan korak, a to je Kuba. Sa promjenom vlasti u Kubi i ostvarivanjem interesa u Kubi jasno se obilježavaju granice do kojih Kina može da širi svoj utjecaj – objašnjava Janjić.

Istakao je i da je modernizacija Irana kakva se dogodila u Turskoj je sasvim moguća.

Put modernizacije

- Iran kreće putem modernizacije i spašavanja teritorijalnog integriteta. Naznaka ka tome bilo je i prošle godine – kazao je.

Janjić je istakao da nije moguće da dođe do daljeg širenja sukoba.

- Nije moguće da ovo bude šire od regionalnog sukoba, neće biti svjetski rat. Moguće je spuštanje na tlo, otvaranje teritorija za određene interesne grupe ili što kako se to zove građanski rat – kazao je Janjić.

Govoreći o ulozi Rusije kazao je da je uloga Rusije u ovom sukobu kao kod raspada Jugoslavije. Njoj možda ovaj sukob ne odgovara, ali ima većih problema. Također je istakao da bi Turska mogla odigrati važnu ulogu u mirovnim opregovorima napouzdaniji partner Amerike u tom dijelu svijeta.

Kompletan intervju pogledajte u videoprilogu na početku teksta.

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