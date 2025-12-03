Analitičar Dušan Janjić uoči sastanka NATO-a za „Avaz“: NATO treba BiH i Srbiji uputiti poziv za članstvo

Ukrajina će biti osnovna tema još jednog sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a, koji će danas i sutra biti održan u Briselu, ali u fokusu će biti i Bliski istok i zapadni Balkan, kazao je za „Avaz“ analitičar i direktor Centra za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić.

Balkan je idealan

Komentirajući poziv političkim liderima iz sjedišta Alijanse da se odmaknu od retorike podjela i usmjere se na reforme, Janjić kaže da je prošlo vrijeme općih poruka.

- To u ovoj situaciji ne priliči NATO-u, jer pozicija NATO-a se ključno mijenja s događajima u Ukrajini i na Bliskom istoku. Sigurno će tema biti zapadni Balkan – BiH, Kosovo se već spominje, Srbija. Za NATO će biti opasno da ovaj region posmatraju kao slijepo crijevo, jer slijepo crijevo je davno upaljeno. U situaciji kad se približavamo primirju u Ukrajini, u principu se tenzije drugim sredstvima prenose na druge teritorije. Zapadni Balkan je idealan za to – kaže Janjić.

Očekuje od ministara konkretan odgovor na, kako kaže, prebacivanje “paravojske” iz RS u Srbiju za obračun s demonstrantima, jer uklanjanje Milorada Dodika s pozicije nije dovoljno. Komentira i poruke iz SAD da Oružane snage BiH “predstavljaju ono najbolje u ovoj zemlji”, te poruku iz NATO-a da je BiH u fokusu.