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RAZGOVOR

Analitičar Dušan Janjić uoči sastanka NATO-a za „Avaz“: NATO treba BiH i Srbiji uputiti poziv za članstvo

Za NATO će biti opasno da ovaj region posmatraju kao slijepo crijevo, jer slijepo crijevo je davno upaljeno, ocijenio je Janjić

Janjić: Vrijeme ne dozvoljava da se stvori bezbjedonosni vakuum. Facebook

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

3.12.2025

Ukrajina će biti osnovna tema još jednog sastanka ministara vanjskih poslova NATO-a, koji će danas i sutra biti održan u Briselu, ali u fokusu će biti i Bliski istok i zapadni Balkan, kazao je za „Avaz“ analitičar i direktor Centra za etničke odnose iz Beograda Dušan Janjić.

Balkan je idealan

Komentirajući poziv političkim liderima iz sjedišta Alijanse da se odmaknu od retorike podjela i usmjere se na reforme, Janjić kaže da je prošlo vrijeme općih poruka.

- To u ovoj situaciji ne priliči NATO-u, jer pozicija NATO-a se ključno mijenja s događajima u Ukrajini i na Bliskom istoku. Sigurno će tema biti zapadni Balkan – BiH, Kosovo se već spominje, Srbija. Za NATO će biti opasno da ovaj region posmatraju kao slijepo crijevo, jer slijepo crijevo je davno upaljeno. U situaciji kad se približavamo primirju u Ukrajini, u principu se tenzije drugim sredstvima prenose na druge teritorije. Zapadni Balkan je idealan za to – kaže Janjić.

Očekuje od ministara konkretan odgovor na, kako kaže, prebacivanje “paravojske” iz RS u Srbiju za obračun s demonstrantima, jer uklanjanje Milorada Dodika s pozicije nije dovoljno. Komentira i poruke iz SAD da Oružane snage BiH “predstavljaju ono najbolje u ovoj zemlji”, te poruku iz NATO-a da je BiH u fokusu.

Tolerancija manjine

- Zapadni Balkan bi trebao biti na drugačiji način definisan. Ne reformama, jer to je besmislica, već jasnim zahtjevom i pozivom za priključenje BiH i Srbije NATO-u. Imaju odgovornost da to sada urade. Koliko znam, sigurno će američki i britanski predstavnici o tome govoriti, ali vidjet ćemo. Nema spora da većina građana BiH podržava članstvo u NATO-u i da se standardi NATO-a primjenjuju u OS BiH, ali je problem tolerancija manjine koja stvara atmosferu protiv NATO-a. Poruke moraju biti jasne. Oni trebaju ovlastiti svoje organe da podrže nastavak reformi i da ubrzaju politički proces priključivanju, jer vrijeme ne dozvoljava da se stvori bezbjedonosni vakuum na zapadnom Balkanu, gdje su BiH i Kosovo kritične tačke – ističe Janjić.

# NATO
# DUŠAN JANJIĆ
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