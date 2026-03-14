Islamofobna retorika u američkoj politici: Demokrati oštro reagovali

Antimuslimanska retorika dijela republikanskih kongresmena ove sedmice dodatno je pojačana u sjeni rata s Iranom.

Nekoliko zakonodavaca, među kojima i onaj koji je poručio da muslimanima nije mjesto u američkom društvu, izazvalo je oštre reakcije demokrata, dok je odgovor čelnika Republikanske stranke uglavnom izostao.

Ovakav pogrdan govor među republikanskim zvaničnicima mjesecima je prisutan u javnosti, a često je dolazio do izražaja tokom kritika upućenih njujorškom gradonačelniku Zohran Mamdani, koji je musliman.

U kontekstu rata s Iranom, državom s većinski muslimanskim stanovništvom, te napada na sinagogu u Michiganu i na koledž u Virginiji, ton javnih istupa ove sedmice postao je još oštriji.

Pojašnjenje bez izvinjenja

- Neprijatelj je unutar naših vrata - napisao je u četvrtak senator iz Alabame Tomi Tubervil (Tommy Tuberville), komentarišući fotografiju Mamdanija kako sjedi na podu tokom iftara u Gradskoj vijećnici Njujorka (New Yorka). Uz tu sliku bila je postavljena i fotografija napada 11. septembra.

Nekoliko sati kasnije Tubervil je dodatno pojasnio svoju objavu, ali bez izvinjenja.

- Da budem jasan, nisam "sugerisao" da su islamisti neprijatelj. Rekao sam to otvoreno - napisao je.

Retorika se dodatno zaoštrila u petak, kada su republikanski zastupnici, reagirajući na napade u Michiganu i Virginiji, pozvali na potpuni prekid imigracije u Sjedinjene Američke Države. Pojedini su pritom posebno izdvojili muslimane.

Za mnoge muslimane ovo je politički trenutak koji podsjeća na rane dvijehiljadite godine, kada su napadi 11. septembra i ratovi u Afganistanu i Iraku doveli do porasta neprijateljstva prema muslimanskim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama, često praćenog diskriminacijom i rasističkim nasiljem.

- Kada članovi Kongresa govore, to nisu samo riječi. To oblikuje percepciju javnosti. To daje legitimitet predrasudama - kazala je Iman Avad (Iman Awad), nacionalna direktorica za politiku i zagovaranje u muslimanskoj američkoj organizaciji Emgage Action.

Zastupnik iz Tennesseeja Endi Ogls (Andy Ogles) u objavi na društvenim mrežama otvoreno je tvrdio da muslimanima nije mjesto u Sjedinjenim Američkim Državama. Nije promijenio stav ni nakon vala kritika, naknadno napisavši da "papiri ne čine magično nekoga Amerikancem" te da su "muslimani nesposobni za asimilaciju; svi se moraju vratiti nazad".

Na pitanje o Oglesovoj objavi u utorak, predsjednik Zastupničkog doma Majk Džonson (Mike Johnson) rekao je da je razgovarao s članovima Kongresa "o našem tonu, našoj poruci i onome što govorimo".

"Ozbiljan problem"

Dodao je da je Ogles koristio "drugačiji jezik od onog koji bih ja koristio", ali je naglasio da vjeruje kako je pitanje koje su te izjave otvorile "ozbiljno".

- U zemlji je mnogo energije i snažnog raspoloženja javnosti da je zahtjev za uvođenjem šerijatskog prava u Americi ozbiljan problem. To je ono što sve ovo pokreće - rekao je Džonson.

Šerijat je vjerski okvir koji usmjerava moralno i duhovno ponašanje mnogih muslimana. U američkom političkom diskursu izraz "šerijatsko pravo" često se koristi kako bi se sugerisalo da muslimani pokušavaju nametnuti svoje vjerske prakse američkom društvu.

Mnogi republikanci kao navodni dokaz šerijatskog prava navode planiranu zajednicu u blizini Dallasa namijenjenu muslimanskim stanovnicima, iako su investitori odbacili te optužbe i poručili da su na meti upravo zbog svoje vjere.

Kako Džonson nije osudio Oglesove izjave, niti nedavne komentare kongresmena iz Floride Rendija Fajna (Randy Fine) koji je rekao da "izbor između pasa i muslimana nije težak", antimuslimanska retorika postaje sve glasnija. Nakon što je fotografija Mamdanija na iftarskoj večeri počela kružiti internetom, više republikanaca reagovalo je kritičkim objavama.

Demokrati su u velikoj mjeri osudili poruke republikanaca. Lider demokrata u Senatu Čak Šumer (Chuck Schumer) nazvao je Tubervilovu objavu "besmislenom mržnjom".

- Ovaka islamofobna mržnja je u svojoj suštini neamerička i moramo se suočiti s njom i pobijediti je kad god podigne svoju ružnu glavu - poručio je Šumer.

Mamdani je, odgovarajući na Tubervilovu objavu u kojoj je navedeno da je "neprijatelj unutar naših vrata", odlučio reagovati drugačijim tonom.

- Neka među političarima u Vašingtonu (Washingtonu) bude onoliko ogorčenja kada djeca gladuju koliko ga ima kada ja lomim hljeb s Njujorčanima - napisao je Mamdani.

Savezne vlasti identifikovale su muškarca koji je ove sedmice vozilom probio hodnik u sinagogi Templ Izrael u Vest Blumfild Taunšipu (West Bloomfield Townshipu) u Mičigenu (Michiganu) kao naturaliziranog državljanina rođenog u Libanu.

Gubitak članova porodice

Zvaničnici su naveli da je taj muškarac prošle sedmice izgubio četvero članova porodice u izraelskom zračnom napadu na njegov rodni Liban, neposredno nakon zalaska sunca dok su imali iftar tokom muslimanskog svetog mjeseca ramazana.

U Virginiji je Mohamed Bejlor Džaloh (Mohamed Bailor Jalloh) otvorio vatru u učionici na Old Dominion Univerzitetu (Old Dominion University), prije nego što su ga kadeti ROTC programa savladali i ubili. Sudski dokumenti pokazuju da je ranije služio zatvorsku kaznu zbog pokušaja pomaganja ISIL-u te je pušten prije manje od dvije godine.

Neki republikanski zastupnici u ovim događajima vide potvrdu svojih stavova, dok drugi predlažu nove zakonske mjere. Zastupnik iz Minnesote Tom Emer (Tom Emmer) rekao je da "sigurnost naše nacije ovisi o našoj sposobnosti da denaturaliziramo i deportujemo teroriste".

Zastupnik iz Zapadne Virginije Rajli Mur (Riley Moore) najavio je da će predložiti zakon prema kojem bi svakom naturaliziranom državljaninu koji "počini teroristički čin, planira teroristički čin, pridruži se terorističkoj organizaciji ili na bilo koji način pomaže terorizam protiv američkog naroda" bilo oduzeto državljanstvo i bio deportovan iz Sjedinjenih Američkih Država.

Slična retorika i politički prijedlozi viđeni su i ranije, svaki put praćeni kontroverzama. Prošle godine demonstranti povezani s protestima zbog rata između Izraela i Hamasa bili su hapšeni i na meti vlasti, među njima i bivši student Univerziteta Columbia Mahmud Halil (Mahmoud Khalil), palestinski aktivista kojeg vlasti nastoje zadržati u pritvoru i deportovati.

Sukobi na Bliskom istoku godinama pojačavaju tenzije unutar Sjedinjenih Američkih Država. S ratom u Gazi i muslimanske i jevrejske zajednice suočavaju se s napadima i diskriminacijom zasnovanom na vjeri.

Mamdani je kazao da su objave koje prizivaju uspomene na napade 11. septembra problematične ne samo zbog riječi, nego i zbog "djela koja ih često prate".

- Mislim i na one "manje" nepravde, nepravde s kojima se suočavaju mnogi Njujorčani, ali za koje se od muslimana očekuje da ih podnose u tišini. Na iscrpljenost zbog stalne potrebe da objašnjavate sebe onima koji nisu zainteresovani da razumiju. Na muškarce koji se predstave svojim imenom, da bi godinama bili oslovljavani kao Muhamed - rekao je Mamdani.

Upadljiva šutnja čelnika Republikanske stranke, uključujući i predsjednika Donald Tramp (Donald Trump), odražava širu promjenu unutar partije. Nakon napada 11. septembra 2001. godine, tadašnji republikanski predsjednik Džordž Buš (George W. Bush) posjetio je Islamski centar u Vašingtonu (Washingtonu) kako bi upozorio na diskriminaciju muslimana.

- Amerika među svojim građanima broji milione muslimana, a muslimani daju nevjerovatno vrijedan doprinos našoj zemlji. S njima se mora postupati s poštovanjem. U našem gnjevu i emocijama, naši sugrađani jedni druge moraju tretirati s poštovanjem - rekao je tada Buš.

- Oni koji misle da mogu zastrašivati naše sugrađane kako bi iskalili svoj bijes ne predstavljaju najbolje od Amerike, već najgore od čovječanstva, i trebali bi se stidjeti takvog ponašanja - poručio je Buš.