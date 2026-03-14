Bivši brazilski predsjednik iz zatvora prebačen u bolnicu zbog teške upale pluća

Bivši brazilski predsjednik Žair Bolsonaro (Jair) (70) liječi se od upale pluća na odjelu intenzivne njege, priopćila je jučer bolnica u glavnom gradu Braziliji. Jedan od njegovih ljekara, Brazil Kaiado (Brasil Caiado), izjavio je novinarima da je Bolsonarovo zdravstveno stanje ozbiljno, piše AP.

Upala pluća uvijek ozbiljna

"Upala pluća kod pacijenata starijih od 70 godina uvijek je ozbiljna jer može napredovati do sepse. Bakterije, naime, mogu ući u krvotok i izazvati još teže stanje", rekao je Kaiado.

Ranije istog dana, Bolsonarov najstariji sin Flávio objavio je na društvenoj mreži X da je njegov otac prevezen iz zatvora u bolnicu nakon što se probudio s drhtavicom i povraćanjem. "Molim za molitve da nije ništa ozbiljno", napisao je. Flávio Bolsonaro najavio je da će se ove godine kandidirati za predsjednika, a nedavne ankete pokazuju da su on i aktualni predsjednik Luiz Inácio Lula da Silva gotovo izjednačeni.

U saopštenju bolnice DF Star navodi se da je Bolsonaro primljen s visokom temperaturom, niskom razinom kisika, znojenjem i drhtavicom. Pregledima je potvrđena bronhopneumonija, vrsta upale pluća, vjerojatno uzrokovana aspiracijom. "Trenutno je hospitaliziran na odjelu intenzivne njege, prima intravenske antibiotike i neinvazivnu kliničku potporu", objavila je bolnica.

Porodica traži kućni pritvor

Žair Bolsonaro služi 27-godišnju zatvorsku kaznu zbog pokušaja državnog udara, na koju ga je prošle godine osudilo vijeće sudaca Vrhovnog suda. Njegov kardiolog Caiado rekao je da je malo vjerojatno da će se Bolsonaro vratiti u zatvor sljedećih nekoliko dana jer se liječenje mora provoditi intravenozno u bolničkim uvjetima.

Iako je bivši predsjednik u siječnju premješten u veću ćeliju, njegovi rođaci više su puta tražili od Vrhovnog suda da mu dopusti izdržavanje kazne u kućnom pritvoru. Tvrde da se s njim loše postupa i da ne prima odgovarajuću medicinsku skrb.

U petak je Carlos Bolsonaro, jedan od sinova bivšeg predsjednika, objavio na X-u da "sustav doslovno i uporno pokušava ubiti" njegova oca. Sud je opovrgnuo te tvrdnje i odbio dopustiti Bolsonaru služenje kazne kod kuće.

Osuđen zbog pokušaja rušenja demokratije

Bolsonaro je više puta bio hospitaliziran otkako je izboden nožem na predizbornom skupu uoči predsjedničkih izbora 2018. godine. U siječnju ga je policija dopratila u istu bolnicu na pretrage mozga nakon što je pao iz kreveta.

Bolsonaro i nekoliko njegovih saveznika osuđeni su u rujnu zbog pokušaja rušenja brazilskog demokratskog sustava nakon njegova izbornog poraza 2022. godine. Zavjera je uključivala planove za ubojstvo Lule, potpredsjednika Geralda Alckmina i suca Vrhovnog suda Alexandrea de Moraesa, kao i plan za poticanje pobune početkom 2023. godine.

Osuđen je i po optužbama koje uključuju vođenje naoružane zločinačke organizacije te pokušaj nasilnog ukidanja demokratske vladavine prava. Bolsonaro je negirao bilo kakvu krivnju.

Njegovo suđenje ponovno je privuklo međunarodnu pozornost nakon što je bivši američki predsjednik Donald Trump uveo carine Brazilu, navodeći sudske postupke protiv svog saveznika kao "lov na vještice". Mnoge od tih carina su u međuvremenu ukinute.