Francuska troši skupe projektile na iranske dronove: Pariz zabrinut zbog brzog pražnjenja zaliha

Velika potrošnja projektila zrak-zrak MICA, koje francuski piloti na avionima Dassault Rafale koriste za presretanje iranskih dronova Shahed drone iznad Ujedinjeni Arapski Emirati, izaziva ozbiljnu zabrinutost u Parizu jer se sve brže troše zalihe ovog naoružanja.

Na nebu iznad Emirata francuski borbeni avioni Rafale aktivno presreću projektile i dronove koje Iran lansira prema toj zaljevskoj državi, ali i prema američkim interesima i bazama u regiji.

Zračna odbrana

Tokom posljednje dvije sedmice francuski piloti oborili su desetine dronova Shahed koristeći projektile MICA, pri čemu je zabilježena vrlo visoka stopa uspješnosti.

Diplomatski izvori navode da je Francuska mobilizirala određeni broj aviona Rafale, kao i sisteme zračne odbrane i radarskog nadzora, kako bi pomogla svojim partnerima u Zaljevu koji su izloženi iranskim napadima.

Ipak, uprkos operativnoj efikasnosti, javlja se ozbiljan problem: zalihe projektila MICA brzo se smanjuju pod operativnim pritiskom u Emiratima. To ponovo otvara pitanje kapaciteta francuske vojne industrije i tzv. ratne ekonomije koju je prije više od tri godine pokrenuo predsjednik Emmanuel Macron.

Situacija je dodatno ogolila jednu od slabosti francuskih oružanih snaga – ograničene rezerve sofisticiranog naoružanja. Zbog toga raste napetost između Generalštaba francuske vojske (EMA), Generalne direkcije za naoružanje (DGA) i proizvođača projektila MBDA, koji kasni gotovo dvije godine s isporukama dodatnih MICA projektila.

Zbog ozbiljnosti situacije u raspravu se uključio i premijer Sébastien Lecornu, koji je za utorak u Matignonu sazvao krizni sastanak s predstavnicima svih uključenih institucija kako bi se pronašla dugoročna rješenja za očuvanje vojnih kapaciteta.

Jeftinije alternative

Generalštab zamjera DGA-u što nije ranije razvio jeftinije alternative za presretanje dronova poput Shaheda, čija cijena iznosi između 30.000 i 50.000 dolara. Nasuprot tome, starija generacija projektila MICA, prema najnižim procjenama, košta između 600.000 i 700.000 eura po komadu.

S druge strane, DGA upozorava da bi oslanjanje na nove i manje provjerene proizvođače moglo dovesti do problema s pouzdanošću i efikasnošću sistema, što bi izazvalo dodatne kritike. Uprkos visokoj cijeni, projektili MICA pokazali su se izuzetno efikasnim u zaštiti Emirata i ciljeva koje napada Iran.

Ministarstvo odbrane istovremeno zamjera kompaniji MBDA što nije unaprijed planirala proizvodnju u očekivanju novih narudžbi, zbog čega sada ne može značajno ubrzati isporuke. Iako je proizvođač povećao proizvodne kapacitete, u kompaniji naglašavaju da ne žele pokretati dodatnu proizvodnju bez potpisanih ugovora.

Na sastanku u Matignonu izvršni direktor MBDA-a Eric Béranger ponovo će se naći pod snažnim pritiskom francuske vlade, koja traži rješenja za ubrzanje proizvodnje i stabilizaciju zaliha projektila.