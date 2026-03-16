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SPOR OKO PLATA

Berlinski aerodrom obustavlja putnički saobraćaj u srijedu zbog štrajka

Sindikat pregovara s upravom aerodroma, tražeći povećanje plata od 6 posto ili najmanje 250 eura

Berlinski aerodrom. Berlin Brandenburg Airport Willy Brandt

FENA

16.3.2026

Aerodrom Berlin-Brandenburg obustavlja sav putnički saobraćaj u srijedu zbog štrajka, što utiče na 445 letova i oko 57.000 putnika, objavili su u ponedjeljak operateri aerodroma.

Objava dolazi nakon što je sindikat Verdi pozvao na štrajk zbog tekućeg spora oko plata.

Sindikat je u ponedjeljak saopćio da će održati štrajk kao rezultat "odbijanja poslodavaca da iznesu prijedlog otvoren za pregovore" usred kolektivnih pregovora.

Sindikat pregovara s upravom aerodroma, tražeći povećanje plata od 6 posto ili najmanje 250 eura (287 dolara) za svojih 2.000 zaposlenih u okviru novog kolektivnog ugovora koji će važiti 12 mjeseci.

# ŠTRAJK
# BERLIN
# AERODROM
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