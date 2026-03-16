Napad dronom izveden na veliko naftno polje na jugu Iraka

Lokalni mediji javljaju da je naftno polje Majnun, jedno od najvećih energetskih postrojenja na jugu Iraka, bilo meta napada dronom.

Agencija Baghdad javila je da je polje, smješteno istočno od Basre, pogođeno s dva drona.

Još nema informacija o mogućim žrtvama ili šteti.

Regionalna eskalacija traje otkako su SAD i Izrael 28. februara započeli zajedničku ofanzivu na Iran, pri čemu je do sada poginulo oko 1.200 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Khameneija.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama na Izrael, kao i na Jordan, Irak i zemlje Zaliva, tvrdeći da su mete tih napada američki vojni objekti.