Južna Koreja u pripravnosti: Razrađeni krizni planovi zbog eskalacije sukoba u Iranu

Predsjednik Južne Koreje Li Džae-mjung (Lee Jae-myung) izjavio je u utorak da je neophodno početi pripreme za „najgori mogući scenario“ kada je riječ o očuvanju energije, s obzirom na pogoršanje situacije na Bliskom istoku.

Njegove izjave dolaze nakon što je Ministarstvo odbrane saopćilo da još uvijek nije zaprimilo zvaničan zahtjev od Sjedinjene Američke Države, uprkos nedavnim pozivima predsjednika Donald Trampa (Trumpa) saveznicima, uključujući Južnu Koreju, da pošalju brodove u Hormuški tjesnac.

Li je naglasio da se sukob razvija šire nego što se prvobitno očekivalo, te upozorio da će posljedice po svakodnevni život građana vjerovatno rasti.

- Sada moramo pripremiti mjere za najgore moguće scenarije, uzimajući u obzir da bi ova situacija mogla potrajati - rekao je Li tokom sjednice vlade.

Prema navodima CNN, među mogućim mjerama koje razmatra Južna Koreja su jačanje diplomatskih aktivnosti radi osiguranja stabilnih dodatnih zaliha nafte, podsticanje štednje energije te eventualno ograničavanje saobraćaja na osnovu registarskih oznaka vozila.

Također se razmatraju kontrola izvoza i hitne mjere poput proširenja rada nuklearnih elektrana, kao i ubrzani prelazak s fosilnih goriva na obnovljive izvore energije.