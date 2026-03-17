Afganistan tvrdi da je 400 ljudi poginulo u pakistanskom napadu na bolnicu u Kabulu

Najmanje 400 ljudi je ubijeno, a 250 povrijeđeno u pakistanskom zračnom napadu na bolnicu za rehabilitaciju od ovisnosti u Kabulu, rekao je u utorak glasnogovornik afganistanske talibanske vlade, što predstavlja oštru eskalaciju sukoba između susjeda.

Pakistan je u ponedjeljak navečer odbacio tvrdnju kao lažnu i obmanjujuću i rekao da je "precizno ciljao vojne instalacije i infrastrukturu za podršku teroristima".

- Vidljive sekundarne detonacije nakon udara jasno ukazuju na prisustvo velikih skladišta municije - saopćio je pakistanski ministar informisanja Attaullah Tarar u objavi na X-u.

Zračni napad dogodio se nekoliko sati nakon što je Kina saopštila da je i dalje spremna nastaviti napore za smirivanje tenzija između južnoazijskih islamskih zemalja i pozvala obje strane da izbjegnu širenje rata i vrate se za pregovarački sto.

Sukob koji je započeo prošlog mjeseca najgori je ikada između susjeda koji dijele granicu dugu 2.600 kilometara. Sukob je jenjavao usred pokušaja prijateljskih zemalja, uključujući Kinu, da posreduju i okončaju borbe prije nego što se ponovo rasplamsao, ovaj put samo nekoliko dana prije praznika Bajrama koji označava kraj svetog mjeseca Ramazana.

Eskalacija dolazi usred šire nestabilnosti u susjedstvu gdje su američko-izraelski napadi na Iran i odmazda Teherana gurnuli Bliski istok u krizu.

Na tom mjestu, pocrnjela prizemna građevina nosila je tragove plamena. Na drugim mjestima, zgrade su svedene na gomile drveta i metala, a u nekima je ostalo samo nekoliko kreveta na sprat, dok su deke, lične stvari i posteljina bili razbacani okolo.

Svjedoci su rekli da su čuli tri bombe kako eksplodiraju baš kada su ljudi u bolnici obavljali večernju molitvu, a dvije su pogodile sobe i prostorije za pacijente.

- Cijelo mjesto se zapalilo. Bilo je kao sudnji dan - rekao je Ahmad (50), koji je dodao da je bio na liječenju u ustanovi i dao je samo svoje ime.

- Moji prijatelji su gorjeli u požaru i nismo ih mogli sve spasiti - kazao je on.