Afganistanski zvaničnik: Najmanje 400 poginulih u pakistanskom zračnom napadu na centar za rehabilitaciju od ovisnosti u Kabulu

Najmanje 400 ljudi ubijeno je u zračnom napadu Pakistana na centar za rehabilitaciju od ovisnosti u glavnom gradu Afganistana u ponedjeljak, rekao je u utorak afganistanski zvaničnik.

Pakistanska vojska "izvela je zračni napad oko 21:00 (16:30 GMT) večeras na Bolnicu za liječenje ovisnosti Omid, ustanovu sa 2.000 kreveta namijenjenu liječenju ovisnosti o drogama", rekao je zamjenik glasnogovornika afganistanske vlade Hamdullah Fitrat na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Rekao je da su kao rezultat napada uništeni veliki dijelovi bolnice i da "postoji ozbiljna zabrinutost zbog velikog broja žrtava".

Oko 250 osoba je povrijeđeno, rekao je, dodajući da spasilačke ekipe djeluju na lokaciji.

Zračni napadi

Ranije su se pojavili izvještaji o zračnim napadima u Kabulu, a afganistanska vlada optužila je Pakistan za kršenje afganistanskog zračnog prostora i bombardiranje rehabilitacijskog centra.

Pakistansko Ministarstvo informisanja odbacilo je optužbe Kabula u vezi s napadom i reklo da je Islamabad "precizno ciljao vojne instalacije i infrastrukturu za podršku terorističkim snagama, uključujući skladištenje tehničke opreme i municije afganistanskih talibana i Fitna al-Khawaridža u Kabulu i Nangarharu (provincija) koja je korištena protiv nevinih pakistanskih civila".

- Detonacija uskladištene municije koju koristi glavni teroristički posrednik nakon napada također u potpunosti proturječi lažnoj tvrdnji - dodaje se.

Glasnogovornik afganistanske vlade Zabihullah Mujahid osudio je ono što je nazvao "činom koji je protiv svih prihvaćenih principa i zločinom protiv čovječnosti".

Pogoršanje odnosa

Odnosi između Afganistana i Pakistana pogoršali su se nakon što su prošlog mjeseca eskalirale tenzije na granicama, uzrokujući žrtve i materijalnu štetu.

Od kraja februara, u prekograničnim sukobima poginulo je 107 ljudi na obje strane, uključujući 13 vojnika i pet civila u Pakistanu, dok se jedan vojnik još uvijek vodi kao nestao.

Prema Kabulu, u Afganistanu je ubijeno 13 vojnika i 76 civila. Ovaj broj ne uključuje nove žrtve koje su afganistanske vlasti prijavile u ponedjeljak.

Prema podacima UN-a, u Afganistanu je između 26. februara i 5. marta zabilježeno 185 civilnih žrtava, uključujući 56 smrtnih slučajeva od indirektne vatre i zračnih napada.