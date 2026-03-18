Video / Dramatičan snimak iz Bejruta: Zgrada nestala za nekoliko sekundi nakon udara

U izraelskom zračnom napadu potpuno je uništena zgrada u središtu Bejruta, dok projektili nastavljaju pogađati i područja izvan glavnih uporišta Hezbolaha. Ekipa BBC-ja probudila se oko pet sati ujutro po lokalnom vremenu nakon snažne eksplozije. Izraelska vojska je približno sat ranije izdala upozorenje za evakuaciju objekta i okolnog područja, navodeći da će gađati lokaciju povezanu s Hezbolahom. Za sada nema potvrđenih informacija o žrtvama napada koji se dogodio u blizini poslovnih objekata i hotela u centru grada, prenosi BBC.

Sukob u Libanu započeo je 2. marta, kada je Hezbolah ispalio rakete prema Izraelu u znak podrške Iranu u širem regionalnom sukobu. Izrael je uzvratio zračnim napadima, nakon čega su njegove snage ušle u južni dio Libana. Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, od početka sukoba poginulo je 912 osoba, među kojima je najmanje 111 djece, dok je više od milion ljudi raseljeno, uglavnom s juga i istoka zemlje te iz južnih dijelova Bejruta, gdje je utjecaj Hezbolaha najizraženiji. Zgrada već od ranije meta napada Zgrada pogođena u četvrti Bashoura već je ranije bila meta napada, a današnjim udarom potpuno je sravnjena. Snimci pokazuju kako projektil pogađa donji dio višespratnice, nakon čega se cijela konstrukcija urušava u svega nekoliko sekundi. Područje je ubrzo prekrio gust dim, dok su krhotine bile razbacane po ulicama, uz jak miris paljevine u zraku. Građani su u nevjerici posmatrali razaranje. Na terenu su intervenirale hitne službe, a pretpostavlja se da su mnogi stanovnici napustili zgradu prije udara zahvaljujući ranijem upozorenju. Među okupljenima su rasle tenzije – pojedinci su optuživali Izrael, dok je grupa muškaraca na ruševinama podigla veliki plakat ubijenog vođe Hezbolaha Hassana Nasrallaha uz povike podrške.