Video / Dramatičan snimak iz Bejruta: Zgrada nestala za nekoliko sekundi nakon udara

U izraelskom zračnom napadu potpuno je uništena zgrada u središtu Bejruta, dok projektili nastavljaju pogađati i područja izvan glavnih uporišta Hezbolaha. Ekipa BBC-ja probudila se oko pet sati ujutro po lokalnom vremenu nakon snažne eksplozije.
Izraelska vojska je približno sat ranije izdala upozorenje za evakuaciju objekta i okolnog područja, navodeći da će gađati lokaciju povezanu s Hezbolahom. Za sada nema potvrđenih informacija o žrtvama napada koji se dogodio u blizini poslovnih objekata i hotela u centru grada, prenosi BBC.
Sukob u Libanu započeo je 2. marta, kada je Hezbolah ispalio rakete prema Izraelu u znak podrške Iranu u širem regionalnom sukobu. Izrael je uzvratio zračnim napadima, nakon čega su njegove snage ušle u južni dio Libana. Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, od početka sukoba poginulo je 912 osoba, među kojima je najmanje 111 djece, dok je više od milion ljudi raseljeno, uglavnom s juga i istoka zemlje te iz južnih dijelova Bejruta, gdje je utjecaj Hezbolaha najizraženiji.
Zgrada već od ranije meta napada
Zgrada pogođena u četvrti Bashoura već je ranije bila meta napada, a današnjim udarom potpuno je sravnjena. Snimci pokazuju kako projektil pogađa donji dio višespratnice, nakon čega se cijela konstrukcija urušava u svega nekoliko sekundi. Područje je ubrzo prekrio gust dim, dok su krhotine bile razbacane po ulicama, uz jak miris paljevine u zraku.
Građani su u nevjerici posmatrali razaranje. Na terenu su intervenirale hitne službe, a pretpostavlja se da su mnogi stanovnici napustili zgradu prije udara zahvaljujući ranijem upozorenju. Među okupljenima su rasle tenzije – pojedinci su optuživali Izrael, dok je grupa muškaraca na ruševinama podigla veliki plakat ubijenog vođe Hezbolaha Hassana Nasrallaha uz povike podrške.
Izvedeno više napada
Tokom noći izvedeno je više napada na različite dijelove grada, uključujući četvrti Zuqaq al Blat i Basta. Za te udare nije bilo prethodnih upozorenja, a prema riječima zvaničnika, poginulo je 12, a ranjeno 27 osoba. Ovakav razvoj događaja ukazuje na širenje izraelskih operacija i na centralne dijelove Bejruta, nakon što su ranije bile fokusirane na južna predgrađa.
Izrael tvrdi da meta nisu samo borci i lideri Hezbolaha, već i organizacije i kompanije koje, kako navode, finansijski podržavaju tu grupu. U prvim danima sukoba gađani su ciljevi u Dahiehu, uporištu Hezbolaha u južnom dijelu grada, koji je i dalje pod intenzivnim napadima. Zbog toga su hiljade ljudi napustile svoje domove, a pojedini dijelovi tog područja, prema svjedočenjima stanovnika, podsjećaju na razaranja viđena u Gazi.
Sve češći napadi
Napadi se sada sve češće proširuju i na druge dijelove glavnog grada, nekad uz upozorenje, a nekad bez njega. Izrael ističe da nastoji uništiti finansijsku infrastrukturu povezanu s Hezbolahom, uključujući instituciju Al Qard Al Hassan, čiji su objekti širom grada više puta gađani.
U takvim napadima često stradaju i civili. Tokom prošle sedmice, u napadu takozvanim "dvostrukim udarom" na vozilo u blizini obale Corniche ubijeno je najmanje 12 osoba, među kojima su bili i raseljeni civili koji su boravili u šatorima uz more.
Širi regionalni sukob počeo je 28. februara, kada su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran, nakon čega su uslijedili iranski odgovori na izraelske i američke ciljeve na Bliskom istoku. Hezbolah je Liban uključio u sukob dva dana kasnije