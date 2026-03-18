Video / Pogođeni ruski tanker pluta Mediteranom: "Izvan kontrole je, mogao bi eksplodirati u svakom trenutku"

Sankcionirani ruski tanker koji prevozi ukapljeni prirodni plin, napušten i s velikim oštećenjem na trupu, nekontrolirano pluta Mediteranom, izazivajući ozbiljnu zabrinutost zbog moguće "velike ekološke katastrofe". Zvaničnici upozoravaju da bi brod, dio takozvane ruske "flote u sjeni", mogao eksplodirati u svakom trenutku, prenosi BBC. Tempirana ekološka bomba Jedan italijanski zvaničnik opisao je tanker Arctic Metagaz kao "ekološku bombu" koja samo čeka da eksplodira. Italija je među devet država Evropske unije koje su Evropskoj komisiji uputile zajedničko pismo, tražeći hitnu reakciju.

Sekretar italijanskog Vijeća ministara Alfredo Mantovano izjavio je za Radio 24 da su rizici "ogromni", upozorivši da bi brod mogao "eksplodirati svakog trenutka". Prema dostupnim informacijama, tanker prevozi "značajne" količine ukapljenog prirodnog plina (LNG). Jedan zvaničnik u Rimu potvrdio je za BBC da se na plovilu nalazi i oko 450 tona loživog ulja te 250 tona dizela. Arctic Metagaz trenutno pluta prema jugu, udaljavajući se od italijanskih voda i ostrva Lampeduza, u pravcu Libije. Italijanske i malteške vlasti pažljivo prate njegovo kretanje. U utorak poslijepodne nalazio se na oko 45 nautičkih milja od italijanskih teritorijalnih voda. Sumnjivi napad i "flota u sjeni" Arctic Metagaz, koji je isplovio iz ruske luke Murmansk u februaru, teško je oštećen početkom marta u napadu pomorskim dronom u blizini malteških voda. Dok Ukrajina nije komentarisala navode o mogućoj odgovornosti, ruski predsjednik Vladimir Putin za incident je optužio Ukrajinu, nazvavši ga "terorističkim napadom".

S druge strane, Kijev ovakve ruske tankere iz "flote u sjeni" smatra legitimnim metama. Ova plovila često plove s isključenim transponderima kako bi izbjegla zapadne sankcije, dok prihodi od prodaje nafte i plina pomažu finansiranje rata protiv Ukrajine. Istovremeno, Rusija od početka invazije kontinuirano napada ukrajinsku civilnu energetsku infrastrukturu. Pojačani napadi na tankere Napad na Arctic Metagaz dio je šireg trenda sve učestalijih napada dronovima na ruske tankere. U decembru je ukrajinska sigurnosna služba SBU objavila da je u razmaku od dvije sedmice u Crnom moru onesposobila tri plovila, uključujući tanker Dashan, koji je pretrpio "kritičnu štetu". Samo sedmicu kasnije u Mediteranu je pogođen i naftni tanker Quendil, koji je u tom trenutku navodno bio prazan.