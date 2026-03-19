Američki udari na Iran mogli bi završiti za nekoliko dana zbog manjka municije

Američki vojni udari na Iran mogli bi trajati još samo nekoliko dana ili sedmica zbog ograničenih zaliha ključnog streljiva, upozorava stručnjak Set Džons (Seth G. Jones) iz Centra za strateške i međunarodne studije. Zalihe dalekometnih i odbrambenih projektila već su bile niske prije najnovijih napada, što bi moglo natjerati Vašington (Washington) da smanji svoju ulogu u sukobu.

Ograničenja zaliha mogla bi skratiti američku ulogu

Džons navodi da trenutna faza rata u kojoj SAD direktno sudjeluje vjerovatno neće potrajati mnogo duže.

- Govorimo o danima ili sedmicama. Smatram vrlo malo vjerovatnim da će ova faza potrajati dugo jer vojno jednostavno ne može. Nemamo dovoljno zaliha," rekao je Džons za Bloomberg.

Stručnjak dodaje da i SAD i Iran imaju razloge za deeskalaciju sukoba. Iransko vodstvo će i dalje biti meta, dok će vojni kapaciteti zemlje slabjeti, a iscrpljene američke zalihe vjerovatno će natjerati Vašington da značajno smanji operacije.

Izrael može nastaviti napade bez SAD

Iako SAD smanji svoju ulogu, sukob možda neće uskoro završiti. Džons očekuje da će Izrael nastaviti povremene napade na Iran, slično dosadašnjem djelovanju protiv Hezbolaha u Libanonu.

"Možda će SAD prepustiti Izraelu da obavlja većinu posla u Iranu," kaže Džons, dodajući da trenutno vidi nastavak sukoba kroz kombinaciju američkih i izraelskih operacija.

Moguće otvaranje Hormuškog tjesnaca

Završetak ove faze rata mogao bi biti prvi korak ka ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i smanjenju cijena nafte. Siguran prolaz tankera zavisit će od pregovora s Iranom, koji bi mogao postaviti dodatne uvjete.

Cijene nafte snažno su porasle od početka sukoba. Brent je u srijedu u New Yorku trgovao iznad 108 dolara po barelu, što predstavlja politički problem za republikance pred izbore 2026. U SAD-u su cijene benzina dosegle najvišu razinu od septembra 2023.

Europa i osiguranje prolaza tankera

Iako je Donald Tramp kritizirao NATO saveznike zbog odbijanja pomoći u Hormuškom tjesnacu, Jones smatra da europske mornarice ne mogu puno doprinijeti više od onoga što SAD već ima u regiji. Glavna korist prisutnosti saveznika bila bi u podjeli rizika praćenja tankera i drugih brodova kroz tjesnac.