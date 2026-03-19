Šefica obavještajne službe SAD: Vašington i Tel Aviv imaju različite ciljeve u Iranu

Direktorica američke nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabard (Tulsi Gabbard) izjavila je da ciljevi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u vojnoj kampanji protiv Irana nisu usklađeni.

Govoreći tokom saslušanja pred Odborom za obavještajne poslove Zastupničkog doma, Gabard je ukazala na razlike u pristupu dvije države, prenosi Reuters.

- Ciljevi koje je naveo predsjednik razlikuju se od onih koje je postavila izraelska vlada - rekla je Gabard.

- Iz operacija je vidljivo da se izraelska vlada usredotočila na onesposobljavanje iranskog vodstva. Predsjednik je, s druge strane, kao ciljeve naveo uništenje iranske sposobnosti lansiranja i proizvodnje balističkih projektila te njihove ratne mornarice - dodala je.