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TULSI GABARD

Šefica obavještajne službe SAD: Vašington i Tel Aviv imaju različite ciljeve u Iranu

Ciljevi koje je naveo predsjednik razlikuju se od onih koje je postavila izraelska vlada, rekla je

Tulsi Gabard. AP

M. Až.

19.3.2026

Direktorica američke nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabard (Tulsi Gabbard) izjavila je da ciljevi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u vojnoj kampanji protiv Irana nisu usklađeni.

Govoreći tokom saslušanja pred Odborom za obavještajne poslove Zastupničkog doma, Gabard je ukazala na razlike u pristupu dvije države, prenosi Reuters.

- Ciljevi koje je naveo predsjednik razlikuju se od onih koje je postavila izraelska vlada - rekla je Gabard.

- Iz operacija je vidljivo da se izraelska vlada usredotočila na onesposobljavanje iranskog vodstva. Predsjednik je, s druge strane, kao ciljeve naveo uništenje iranske sposobnosti lansiranja i proizvodnje balističkih projektila te njihove ratne mornarice - dodala je.

# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# TULSI GABBARD
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