Mark Rute: Saveznici su spremni braniti zajedničke interese i pronaći rješenja za Hormuški moreuz

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute potvrdio je u četvrtak jedinstvo i spremnost saveza da zaštiti zajedničke interese, rekavši da saveznici rade na "pronalaženju rješenja" usred rastućih tenzija u Hormuškom moreuzu, javlja Anadolu.

Govoreći s rumunskim predsjednikom Nicušorom Danom u Briselu, Rute je istakao stratešku ulogu Rumunije na istočnom krilu NATO-a i u Crnom moru, nazvavši Rumuniju "vitalnim razlogom za našu zajedničku sigurnost".

Naglasio je operativnu spremnost NATO-a, navodeći nedavne zračne patrole s rumunskim avionima F-16 i presretanje balističkih projektila usmjerenih prema Turskoj.

- Budni smo i spremni braniti svaki inč savezničke teritorije. Stojimo zajedno i posjedujemo vitalne kapacitete koji su nam potrebni da osiguramo našu odbranu, uključujući odbranu od balističkih raketa - rekao je.

Otvaranje Hormuza

Osvrćući se na rat na Bliskom istoku, Rutte je naglasio da su se saveznici složili da Hormuški moreuz "ne može ostati zatvoren".

- On se mora ponovo otvoriti što je prije moguće. To je ključno za svjetsku ekonomiju. Također je ključno jer je neprihvatljivo da ključni morski put bude zatvoren, ili da je taj morski put tako teško koristiti zbog svih prijetnji koje su trenutno tamo prisutne - naglasio je.

Rutte je napomenuo da saveznici međusobno i sa SAD-om razgovaraju o pronalaženju "najboljeg puta naprijed za rješavanje ovog ogromnog sigurnosnog problema".

- Uvjeren sam da će saveznici, kao i uvijek, učiniti sve u podršci našim zajedničkim interesima, kao što to uvijek činimo, tako da ćemo pronaći put naprijed - dodao je.

Tenzije na Bliskom istoku

Tenzije na Bliskom istoku ostaju visoke otkako su SAD i Izrael pokrenuli vojnu kampanju velikih razmjera protiv Irana, u kojoj je do sada ubijeno više od 1.300 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i projektilima širom regije i efektivno zatvorio Hormuški moreuz za većinu brodova – ključnu rutu za tranzit nafte koja inače propušta 20 miliona barela dnevno i otprilike 20% globalne trgovine ukapljenim prirodnim plinom.

Predsjednik Nicušor Dan potvrdio je sigurnost Rumunije kao članice NATO-a i istakao odluku Bukurešta da ugosti američku odbrambenu opremu kao jasnu demonstraciju savezničke solidarnosti.

Kasnije u četvrtak, Rute se sastao s bugarskim premijerom Andrejem Gurovom, koji je trenutni period opisao kao "vrlo nestabilan", ističući regiju Crnog mora za koju je rekao da se pretvorila iz koridora trgovine u "arenu za geopolitičku konfrontaciju".

- Bugarska ostaje nepokolebljiva u svojim obavezama prema NATO-u“, rekao je Gurov, dodajući da je, čak i kao tehnička vlada, njegova uloga da "zadrži kurs" i ostane potpuno usklađen s odlukama NATO-a.