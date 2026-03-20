Direktor obavještajne službe objavio: Izraelci osumnjičeni za špijunažu boravili u sjedištu SDS-a u Ljubljani

Direktor Slovenske obavještajno-sigurnosne agencije (SOVA) Joško Kadivnik predstavio je članovima operativne grupe Tajništva SNAV-a događaje iz decembra prošle godine, uz materijalne dokaze o posjeti predstavnika Crne kocke lokaciji u Trstenjakovoj ulici 8 u Ljubljani, gdje je sjedište stranke SDS.

Kako je objašnjeno u saopćenju za javnost Ureda za komunikacije Vlade (Ukom), direktor SOVE Joško Kadivnik danas je članovima operativne skupine Tajništva Vijeća za nacionalnu sigurnost (SNAV) predočio cjelokupne događaje od 10. i 11. decembra 2025.

On je iznio materijalne dokaze o posjeti trojice predstavnika paraobavještajne korporacije Crna kocka – Giore Eilanda, Lirona Tzura i Dana Zorelle – lokaciji u Ljubljani gdje je sjedište SDS-a. Prema njihovim riječima, predočio im je i nalaze "o aktivnostima Crne kocke na teritoriju Slovenije i inostranstvu, koji također dokazuju paraobavještajne aktivnosti protiv Republike Slovenije i miješanje u slovenske izbore iz inozemstva".

- Svi podaci i materijalni dokazi su u postupku dostavljanja policiji i tužiteljstvu - dodali su iz SOVE.

Prema Ukomu, glavni direktor policije Damjan Petrič izvijestio je o sveobuhvatnoj i profesionalnoj istrazi u skladu s kaznenopravnom strukom.

- Policija već sa svom dužnom pažnjom istražuje sumnjive kaznene radnje, uključujući neopravdano snimanje slika i zvuka, podmićivanje, zlouporabu službenog položaja ili službenih prava, odavanje klasificiranih informacija i kaznena djela protiv časti i ugleda - objasnili su iz policije.

Kako su najavili, nadležna tijela bit će obaviještena o svim nalazima, a policija će javnost informisati o daljnjim koracima u skladu s interesima istrage.

Predsjednik SDS-a Janez Janša odgovorio je na nalaze SOVE o posjeti Crne kocke sjedištu SDS-a rekavši da mogu mirno objaviti sve "tajne" informacije.